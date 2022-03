Informacje na temat licytacji komorniczych samochodów znajdują się na stronie Krajowej Rady Komorniczej, w lokalnej prasie i budynkach sądu.

W licytacjach komorniczych może wziąć udział każdy, kto nie jest dłużnikiem, komornikiem i jego najbliższą rodziną.

Samochody nabyte drogą licytacji komorniczych są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Skąd są samochody wystawione na licytacjach komorniczych?

Na licytacje komornicze trafiają samochody od osób prywatnych i firm. Dzieję się tak z powodu problemów finansowych właściciela. To osoby, które nie były w stanie spłacić swoich zobowiązań i muszą w jakiś sposób zmniejszyć swój dług. Wówczas wierzyciele dłużników - z pomocą komorników - próbują odzyskać wierzytelności, a jednym ze sposobów jest właśnie sprzedaż samochodów na licytacjach komorniczych.

Oprócz samochodów na licytacje komornicze trafiają m.in.:

motocykle,

sprzęt rolniczy,

łodzie,

domy,

mieszkania,

sprzęt AGD i RTV,

dzieła sztuki,

biżuteria.

Gdzie szukać informacji o licytacjach komorniczych samochodów?

Informacje o przedmiotach, terminarz i miejscach licytacji komorniczych można znaleźć na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Na portalu zamieszczone są obwieszczenia z całej Polski. Można wybrać interesujące nas województwo i kategorię przedmiotów. Oferty zawierają zdjęcia samochodów, opis i cenę wywoławczą.

Skąd jeszcze wziąć informację o licytacjach komorniczych? Z pomocą przychodzą ogłoszenia zamieszczone w lokalnej prasie i sądzie. Warto podkreślić, że komornik ma obowiązek podać do wiadomości publicznej obwieszczenie o licytacji na co najmniej dwa tygodnie przed jej planowaną datą.

Zdjęcie Screen aukcji na stronie Krajowej Rady Komorniczej / printscreen /

Czy można obejrzeć samochód przed licytacją komorniczą?

Samochód, który został wystawiony na licytację komorniczą, możemy wcześniej obejrzeć. Większość ogłoszeń na stronie Krajowej Rady Komorniczej zawiera datę i godzinę możliwych oględzin. Jeśli taka informacja nie występuje, musimy zgłosić się do organu zajmującego się licytacją danego pojazdu i umówić na dogodny termin.

Jak kupić samochód na licytacji komorniczej?

W licytacjach komorniczych może wziąć udział każdy, kto nie jest:

komornikiem,

dłużnikiem,

małżonkiem dłużnika lub komornika,

dzieckiem dłużnika lub komornika,

rodzicem dłużnika lub komornika,

rodzeństwem dłużnika lub komornika,

osobą obecną na licytacji z racji pełnionego urzędu.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, czyli sumy 10% oszacowanej ceny samochodu. Stanowi to swego rodzaju zabezpieczenie dla komornika w obawie przed uchyleniem się od obowiązku zapłaty ostatecznej kwoty przez osobę, która wygrała licytację.

Należy pamiętać, że wadium nie przepada. Osoba, która wygrała samochód na licytacji komorniczej, musi dopłacić pozostałą część kwoty, by nabyć przedmiot aukcji. Z kolei pozostali uczestnicy aukcji otrzymują wysokość wadium z powrotem na konto.

Jak przebiegają licytacje komornicze samochodów?

Licytację komorniczą prowadzi komornik pod nadzorem sędziego. Podaje on cenę wywoławczą samochodu (na pierwszej licytacji to 3/4 sumy oszacowania dokonanej przez biegłego) i wzywa do licytowania.

Aukcja polega na podbijaniu ceny przez uczestników licytacji. Każde kolejne podbicie ceny nie może być niższe niż 1 procent ceny wywoławczej. Licytacja kończy się w momencie, gdy nikt z uczestników nie chce podać wyższej kwoty, niż ostatnio zaproponowana. W tej sytuacji komornik kończy licytację, a sąd dokonuje przybicia.

Trzeba pamiętać, że osoba, która wygrała licytację przedmiotu o wartości wyższej niż 500 złotych, musi od razu zapłacić 20 proc. tej kwoty. Następnie nowy nabywca otrzymuje wezwanie do uiszczenia pozostałej części. Na wpłatę zwycięzca licytacji ma 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Czy osoba, która nabyła samochód na licytacji komorniczej, ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Auta nabyte tą drogą są obciążone podatkiem PCC, który wynosi 2% od wartości pojazdu. Taki podatek nie dotyczy tylko samochodów o wartości poniżej 1000 złotych.

