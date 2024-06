Spis treści: 01 Nowy prezydent Krakowa zapowiedział sprzedaż Lexusa

Nowy prezydent Krakowa zapowiedział sprzedaż Lexusa

Aleksander Miszalski od dawna zapowiadał, że w czasie jego kadencji Kraków stanie się przykładem "miasta zmian". Jednym z działań, które deklarował, miała być sprzedaż słynnego Lexusa, którym jeździł jego poprzednik na fotelu prezydenta, Jacek Majchrowski. Teraz w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się o przetargu nieograniczonym. Oznacza to, że każdy może wziąć w nim udział.

Lexus ES Jacka Majchrowskiego na sprzedaż. Co to za auto?

Przetarg dotyczy sprzedaży Lexusa ES 300h o numerze rejestracyjnym KR 6PJ66 z 2019 roku. Samochód wyposażony jest w napęd hybrydowy, którego bazę stanowi silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Auto generuje 218 KM. W dniu publikacji ogłoszenia przebieg Lexusa wynosił 80 319 km.

W ogłoszeniu możemy przeczytać, że auto wyposażone jest w dwa komplety kół w "bardzo dobrym stanie". Na wyposażeniu tego egzemplarza znajdziemy m.in.:

kamerę cofania

automatyczną klimatyzację dwustrefową

elektrycznie regulowane i podgrzewane przednie fotele

elektrycznie regulowaną kolumnę kierownicy

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

asystenta utrzymania pasa ruchu

Stan auta określono na "dobry plus". Widoczne są niewielkie ślady uszkodzeń po gradzie na chromowanych elementach oraz na dachu, a także drobne odpryski na masce. Polisa OC na ten samochód jest ważna do 31 grudnia 2024 roku.

Ile kosztuje prezydencki Lexus? By złożyć ofertę, trzeba spełnić warunek

Lexus ES, którym jeździł Jacek Majchrowski, został wyceniony na 155 200 zł brutto. Oferty składać można do 20 czerwca do godziny 10:00. By wziąć udział w przetargu, należy jednak wpłacić wadium w wysokości 10 tys. zł. Kwota powinna wpłynąć najpóźniej 19 czerwca.

Samochód będzie można obejrzeć w siedzibie Wydziału Obsługi Urzędu przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w dwóch terminach: 12 czerwca w godzinach 9:00-11:00 i 17 czerwca w godzinach 13:00-15:00.

Jacek Majchrowski lubił luksusowe auta

Zamiłowanie byłego prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, do drogich limuzyn bywało obiektem żartów wśród mieszkańców miasta. Początkowo poruszał się on Audi A6, a w 2015 roku przesiadł się do Lexusa GS 300h. Za ten samochód krakowski urząd miasta musiał zapłacić niemal 150 tys. złotych - 10 lat temu taka kwota robiła wrażenie. Zdaniem urzędników zmiana wynikała z faktu, że Audi było już "leciwe" i miało psuć się zbyt często. Niespełna pięć lat później Majchrowski zmienił auto na kolejnego Lexussa. Tym razem był to właśnie opisywany wyżej ES 300h.