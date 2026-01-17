W skrócie Legendarny bolid Benetton B192-05, w którym Michael Schumacher odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w F1, został wystawiony na sprzedaż.

Aukcja historycznego pojazdu odbędzie się online, a cena może sięgnąć nawet 36 milionów złotych.

Samochód przeszedł kompleksową renowację i jest jednym z najważniejszych eksponatów związanych z karierą Schumachera.

To bez wątpienia jeden z najsłynniejszych samochodów w historii Formuły 1. Ikoniczny Benetton B192-05, w którym niemiecki kierowca odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w F1, został wystawiony na sprzedaż przez renomowany dom aukcyjny Broad Arrow Auctions. To właśnie tym bolidem Schumacher triumfował podczas Grand Prix Belgii 1992 na torze Spa-Francorchamps, co okazało się przełomowym momentem w jego karierze i zapowiedzią późniejszej dominacji w królowej motorsportu.

To nie jest zwykły bolid. To początek historii Schumachera

Dla fanów wyścigów to nie tylko pojazd - to kawałek historii, który symbolizuje narodziny jednej z najwspanialszych karier w F1. Bolid został zaprojektowany przez jednego z najbardziej cenionych konstruktorów w historii F1, Rory'a Byrne'a, przy wsparciu ówczesnego szefa zespołu Rossa Browna. Napędzany 3,5-litrowym silnikiem V8 firmy Ford o mocy 660-680 KM, łączył niezawodność z szybkością.

W sezonie 1992 Benetton B192-05 zdobył łącznie 11 miejsc na podium, notował najszybsze okrążenia i zapisał się w pamięci kibiców nie tylko dzięki zwycięstwu Michaela Schumachera, lecz także dzięki swojej solidnej konkurencyjności w stawce. Bolid ten ma także wyjątkowe znaczenie techniczne - był jednym z ostatnich samochodów Formuły 1 wyposażonych w ręczną skrzynię biegów, zanim w serii zaczęły dominować automatyczne przekładnie.

Legendarny bolid przeszedł kompleksową renowację

Nadwozie z numerem 05, które wkrótce trafi pod młotek, to egzemplarz dobrze udokumentowany pod względem historycznym. Po zakończeniu startów w Formule 1 bolid trafił najpierw do kolekcji Renault Classic, a następnie, po kompleksowej renowacji obejmującej m.in. silnik i skrzynię biegów, trafił do prywatnego właściciela. Od czerwca 2005 roku pojazd stanowił część kolekcji Indianapolis Motor Speedway Museum. Co istotne - jest to pierwsza publiczna aukcja tego konkretnego samochodu w historii.

Licytacja Benettona odbędzie się w ramach wydarzenia Global Icons: Europe Online Auction, organizowanego przez dom aukcyjny Broad Arrow. Zainteresowani będą mogli składać oferty w dniach od 23 do 30 stycznia 2026 roku. Oprócz legendarnego bolidu z 1992 roku, w katalogu aukcji znajdują się również inne pamiątki związane z Michaelem Schumacherem, m.in. jego kask oraz kombinezon, choć żadna z nich nie ma takiego znaczenia sportowego jak wystawiony pojazd.

Benetton B192-05 ma szansę na rekordową cenę

Eksperci szacują, że cena tego niezwykłego bolidu może wynieść nawet ponad 8,5 miliona euro, czyli około 36 milionów złotych. Jeśli finalna oferta przebije oczekiwania ekspertów, Benetton B192-05 trafi do wąskiego grona najdrożej sprzedanych samochodów Formuły 1 w historii aukcji.

