To właśnie tym modelem Robert Kubica wystartował w Grand Prix Australii, gdzie z czwartej pozycji na starcie zmierzał pewnie po miejsce na podium. Niestety, pod koniec wyścigu doszło do kolizji z Sebastianem Vettelem, który później przeprosił Polaka za ten incydent.

Jak można się domyślić – cena pojazdu do niskich nie należy. By stać się właścicielem bolidu Roberta Kubicy musimy wysupłać z portfela kwotę 390 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki to ponad 1,6 mln zł. Do ceny należy rzecz jasna doliczyć VAT. Gdyby tego było mało, w kwocie tej otrzymujemy bolid powypadkowy i nie do końca kompletny.