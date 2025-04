Jak informuje "The Moscow Times”, AvtoVAZ podjął decyzję o czasowym zawieszeniu produkcji Łady Granty, co jest dość zaskakującą decyzją. W marcu to właśnie ten model zdominował rynek, sprzedając się w liczbie ponad 10,7 tys. egzemplarzy. Na drugim miejscu uplasowała się Vesta (7,2 tys. sztuk), a podium zamyka Jolion z wynikiem 4 tys.