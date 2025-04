Cyberbezpieczeństwo nie może odbywać się kosztem konkurencji. Ochrona pojazdów przed zagrożeniami cyfrowymi jest oczywiście konieczna, ale nie powinna ograniczać dostępu do pokładowej diagnostyki (OBD) ani możliwości montażu części zamiennych. Takie działania mogą prowadzić do ograniczenia wyboru dla konsumentów i wzrostu kosztów napraw oraz konserwacji. – podkreślał Frank Schlehuber, Starszy Doradca ds. Rynku z CLEPA

Unijne rozporządzenie Data Act, ma wejść w życie we wrześniu tego roku. Tworzy one nowe ramy prawne dotyczące wykorzystania danych generowanych przez maszyny - w tym przez samochody.

Takie operacje możliwe są często wyłącznie przy wykorzystaniu dedykowanych do danej marki narzędzi cyfrowych (często online). Dostęp do nich wymaga wykupienia subskrypcji i potrafi generować dla warsztatu gigantyczne koszty. Przykładowo - jeśli problemu nie uda się rozwiązać w czasie trwającej 24h subskrypcji (często to nawet kilkaset złotych), mechanik musi wykupić kolejną.

Teoretycznie producent pojazdu jest zobowiązany zapewnić dostęp do jego danych w celu diagnostyki i naprawy. Pod pozorem "zagrożenia bezpieczeństwa" producenci pojazdów będą mogli blokować dostęp do danych poprzez "aftermarketowe" narzędzia.

Jeśli niezależne warsztaty i innowatorzy zostaną odcięci od danych, konsekwencje odczują przede wszystkim konsumenci – poprzez wyższe koszty, mniejszy wybór i niższą dostępność usług. Odwoływanie się do „cyberbezpieczeństwa” coraz częściej brzmi jak wygodny pretekst do zamknięcia rynku przez największych graczy. Potrzebujemy nie deklaracji, lecz egzekwowalnych przepisów gwarantujących rzeczywisty dostęp do danych – bo bez niego cyfrowa mobilność stanie się przywilejem nielicznych. – kwituje Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Z tego powodu CLEPA wzywa do "gruntownej rewizji Załącznika X - a nie do szybkich, doraźnych korekt” i apeluje do decydentów, by ”uwzględnili postęp technologiczny, zapewnili rzeczywisty dostęp niezależnym warsztatom oraz szybko przyjęli uzupełniające przepisy dotyczące dostępu do danych generowanych w pojazdach".