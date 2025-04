Co można kupić w Kauflandzie do samochodu?

Osoby, które lubią majsterkować przy swoim pojeździe, będą mogły kupić zestaw narzędzi samochodowych do demontażu marki Parkside, który, jak poinformowano, sprawdzi się przy najbardziej popularnych markach samochodów i radia. Cena tego zestawu to 29,99 zł. Oprócz tego fani samodzielnego przeprowadzania napraw mogą kupić sobie leżankę, która może również pełnić funkcję stołka warsztatowego. Cena to 99 zł.