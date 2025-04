Biedronka i Lidl już od dawna prowadzą rywalizację o to, która sieć oferuje produkty w lepszej cenie. Teraz ta rywalizacja przenosi się teraz na klientów zmotoryzowanych. Kilka dni temu pisaliśmy o ofercie przygotowanej przez Lidla. Biedronka nie zamierza odpuszczać i podobnie skierowała do kierowców i osób lubiących pomajsterkować szereg produktów cenach o wiele niższych niż zwykle.

Fani majsterkowania mogą także kupić m.in. zestaw wierteł zawierający 79 sztuk (m.in. wiertła do drewna, metalu, bity nasadowe czy przedłużkę do bitów). Obecnie można je nabyć za 64,90 zł. Oprócz tego na liście przecenionych produktów znaleźć można m.in. zestaw śrubokrętów VDE z kombinerkami i próbnikiem napięcia przemiennego w cenie 66,90 zł czy zestaw 17 kluczy płasko-oczkowych NAC za 69,90 zł.

Osoby, które chcą zadbać o swój samochód pod kątem wizualny, mogą zdecydować się na zestaw do pielęgnacji samochodu K2 składający się z 14 elementów za 175 zł. Na liście znajdują się m.in. szampon samochodowy z woskiem, płyn do mycia felg, szczotkę do mycia felg czy piankę do czyszczenia tapicerki. Oprócz tego osoby, które chcą wyczyścić swoje auto w trudno dostępnych miejscach, mogą kupić akumulatorowy odkurzacz samochodowy Sena Prowerk. Urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 2,2 tys. mAh. Pojemnik na kurz ma 0,3 litra pojemności. Odkurzacz jest teraz przeceniony do 39 zł.