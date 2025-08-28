W skrócie Nowe przepisy umożliwiają konfiskatę samochodów kierowcom mającym powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi.

Od marca do sierpnia 2024 roku policja zabezpieczyła przeszło 11 tysięcy pojazdów nietrzeźwych kierowców.

Auta trafiają na licytacje urzędów skarbowych, gdzie można je kupić nawet za połowę wartości.

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz wybranych ustaw, która weszła w życie 14 marca 2024 roku, wprowadziła szereg zaostrzonych sankcji wobec sprawców najcięższych przestępstw. Jednym z nowych rozwiązań była konfiskata samochodów kierowców zatrzymanych z poziomem alkoholu we krwi wynoszącym co najmniej 1,5 promila. Przepis ten miał stać się narzędziem do walki z procederem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Policja skonfiskowała już ponad 11 tys. pojazdów

Jak przekazał niedawno w rozmowie z Interią Robert Opas z Komendy Głównej Policji, do 5 sierpnia jednostki organizacyjne policji tymczasowo zajęły już 11 063 pojazdy należące do nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze podkreślają, że skala działań pokazuje realny wpływ nowych przepisów na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a także ich potencjał odstraszający wobec kierowców. Pozostaje jednak pytanie - co dalej dzieje się z zajętymi samochodami?

Samochody pijanych trafiają na licytacje

Kwestię przepadku na rzecz Skarbu Państwa regulują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że egzekucję przepadku prowadzi naczelnik urzędu skarbowego.

Bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku sąd przesyła jego odpis lub wyciąg naczelnikowi określonego urzędu skarbowego. Wykonując przepadek, naczelnik urzędu skarbowego przejmuje w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku

Zgodnie z przepisami o egzekucji świadczeń pieniężnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym naczelnik urzędu skarbowego ma prawo podjąć decyzję o "spieniężeniu rzeczy ruchomych". W praktyce oznacza to, że auta odebrane pijanym kierowcom trafiają na licytacje dokładnie na tej samej zasadzie, co samochody zajęte przez komorników od dłużników. Pierwsze takie egzemplarze pojawiły się już na organizowanych licytacjach.

Samochody zabrane pijanym. Najciekawsze oferty

I tak przykładowo Urząd Skarbowy w Tarnowie oferuje na sprzedaż samochód osobowy BMW X3 z 2005 roku wyposażony w 2-litrowy silnik o mocy 150 KM. Cena minimalna ustalona przez organ egzekucyjny tego modelu to zaledwie 5 tys. zł. Pojazd można oglądać 28 sierpnia 2025 roku na parkingu wewnętrznym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

Innym ciekawym autem jest Nissan Qashqai z 2014 roku licytowany przez Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej. Model wyposażony w jednostkę wysokoprężną 1,6 sprawia wrażenie dobrze zachowanego, a w zasadzie jedyny mankamentami są lekko porysowany lewy błotnik i zderzak. Cena wywoławcza modelu została ustalona na 22 500 zł. Pojazd można oglądać 27 sierpnia 2025 r., od godz. 09:00 do godz. 10:00 pod adresem: 34-206 Krzeszów 340B.

Z kolei w Nowym Dworze Mazowieckiem pod młotek trafiły m.in. Peugeot 208 z 2016 roku w cenie wywoławczej 17 025 zł oraz Opel Astra Kombi z 2010 roku w cenie minimalnej 9 787 zł. Ciekawą ofertę ma także Urząd Skarbowy w Radomiu który zawiadamia o sprzedaży ciągnika siodłowego MAN TGX z 2016 roku w cenie wywoławczej 25 tys. zł.

Jak kupić samochód wystawiony na licytację przez US?

Obwieszczenia o planowanych licytacjach są dostępne publicznie - można je znaleźć m.in. na stronach internetowych lokalnych urzędów skarbowych. W zależności od wartości wystawianych przedmiotów, informacje tego typu bywają również publikowane w lokalnych mediach. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny wywoławczej oraz posiadanie środków finansowych odpowiadających co najmniej tej kwocie.

Na szczęście wadium nie przepada - jeśli wygramy, zostaje odliczone od ceny auta, a jeśli nie, wraca do właściciela. Do rozpoczęcia licytacji potrzebne są przynajmniej dwie osoby, a urzędnicy nie mogą sprzedać samochodu za mniej, niż wynosi cena wywoławcza. Pierwsza aukcja rozpoczyna się od 3/4 wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę. Jeśli nie ma chętnych, organizowana jest druga licytacja, gdzie stawka spada do połowy wartości i to właśnie w takich momentach można liczyć na najkorzystniejsze zakupy.

