Ciągnący się przez blisko 2 kilometry most Lueg jest nie tylko najdłuższym mostem na autostradzie A13 Brenner w Tyrolu, ale także jedną z najbardziej skomplikowanych takich konstrukcji w Europie. Codziennie przejeżdża nim średnio 32 tys. pojazdów, a rocznie liczby kierowców zbliżają się do kilku milionów. Teraz, po ponad 55 latach, nadszedł koniec jego eksploatacji, a konstrukcja doczeka się długotrwałego i skomplikowanego remontu.

Wiadomo, że prace renowacyjne wokół mostu będą podzielone na trzy etapy. W pierwszej fazie, trwającej około 2–3 lata, pod istniejącym mostem powstanie nowa konstrukcja nośna. Po jej ukończeniu ruch zostanie przekierowany na nową przeprawę, co umożliwi całkowitą rozbiórkę starego mostu. W kolejnym etapie w miejscu dotychczasowej konstrukcji zostanie zbudowany zupełnie nowy most. Ostatecznie ruch będzie odbywał się po dwóch oddzielnych konstrukcjach, co zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość trasy.