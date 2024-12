Władze Krakowa na dobre przygotowują się do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Niedawno Zarząd Transportu Publicznego uruchomił tzw. ankietę prekonsultacyjną, która ma na celu zebranie opinii mieszkańców. W przyszłości ma to ułatwić dostosowanie projekt SCT do potrzeb i oczekiwań społeczności. W wersji podstawowej zawiera ona zaledwie kilka pytań, ale jeśli na część z nich odpowiemy twierdząco, arkusz wydłuży się nawet do 13.

Ankieta dla mieszkańców Krakowa wzbudziła duże kontrowersje

Chociaż ankieta jest dostępna zaledwie od 24 listopada, już teraz zdążyła wywołać sporo kontrowersji. Zainteresowani zwracają uwagę, że chociaż jest ona zaadresowana do mieszkańców Krakowa, żadne z pytań nie dotyczy miejsca zamieszkania biorącego w niej udział. Nie ma też żadnego mechanizmu weryfikacji ankietowanego - nie trzeba podawać żadnych danych, nikt nie sprawdza adresu IP, nie dostaniemy też żadnego linka aktywacyjnego na swoją pocztę elektroniczną. Nie ma też żadnych limitów co do liczby wypełnionych ankiet. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ankietę rozesłać np. do wszystkich aktywistów miejskich z całego świata, którzy - w imieniu mieszkańców Krakowa - opowiedzą się za wprowadzeniem SCT.

SCT w Krakowie. Wkrótce ruszą spotkania z mieszkańcami

Na szczęście wspomniana ankieta to zaledwie jedna z opcji konsultacji w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Po 10 grudnia mieszkańcy będą zaproszeni osobiście do zgłaszania uwag i rekomendacji do zapisów nowego projektu uchwały. O udział w tych spotkaniach zaapelował sam prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski.

Jak można wyczytać na stronie ZTP Kraków - w ramach konsultacji odbędą się spotkania otwarte, warsztaty tematyczne oraz spotkania w formule online, aby każdy mieszkaniec i mieszkanka mogli wyrazić swoje opinie i sugestie. W jaki sposób będzie przebiegała weryfikacja zaproszonych osób i czy w ogóle taka będzie? Na ten moment nie wiadomo. Wiadomo jednak, że najbliższe spotkanie otwarte odbędzie się 19 grudnia o godz. 17.00 w sali im. Maryewskiego w budynku Urzędu Miasta Krakowa na Rynku Podgórskim 1.

Jednocześnie władze miasta planują przeprowadzenie szeroko zakrojonych warsztatów tematycznych dotyczących - jak się domyślamy - zalet płynących z wprowadzenia z SCT w Krakowie. W tym jednak przypadku, by wziąć w nich udział będzie konieczna rejestracja. Warsztaty odbędą się w następujących dniach i miejscach:

10 grudnia o godz. 17.00 - Sala Portretowa, UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4

12 grudnia o. godz. 17.00 - Klub ART Zona, os. Górali 4

13 grudnia o godz. 17.00 - siedziba ZTP, ul. Wielopole 1

16 grudnia o godz. 17.00 - Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych, ul. Zabłocie 22

17 grudnia o godz. 17.00 - Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych, ul. Zabłocie 22

20 grudnia o godz. 17.00 - siedziba ZTP, ul. Wielopole 1

Kolejne podejście Krakowa do Strefy Czystego Transportu

To już trzecie podejście krakowskich władz do wprowadzenia na terenie miasta strefy czystego transportu. Pierwsza próba, która miała objąć krakowski Kazimierz, została zablokowana przez przedsiębiorców i mieszkańców. Drugie podejście, zakończone decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na początku tego roku, zakładało wprowadzenie strefy na całym obszarze miasta od lipca 2024 roku. W czerwcu tego roku, pod wpływem społecznych protestów, Rada Miasta Krakowa postanowiła przesunąć termin wdrożenia SCT z 1 lipca 2024 roku na 1 lipca 2025 roku.