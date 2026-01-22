W skrócie Od 31 stycznia w Krakowie wydłużone zostaną godziny obowiązywania opłat za parkowanie oraz wprowadzona zostanie płatność za postój w niedziele w podstrefie A.

Stawki za parkowanie pozostają bez zmian, ale wzrosną kary za brak opłaty – nowa opłata wynosi 400 zł, a przy szybkiej płatności 200 zł.

Od marca wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej, w tym miesięcznych i jednoprzejazdowych.

Kraków to miasto z największym długiem w Polsce. Już na koniec 2024 roku zadłużenie Krakowa wynosiło 6,84 mld zł, przewyższając zadłużenie Warszawy (5,78 mld zł) czy Łodzi (5,2 mld zł). Co więcej, zgodnie z budżetem na rok 2025, na koniec grudnia dług Krakowa miał wzrosnąć do 7,8 mld zł. Nic dziwnego, że w tej sytuacji władze miasta szukają pieniędzy gdzie tylko się da.

1 stycznia, gdy weszła w życie Strefa Czystego Transportu, umożliwiono wjazd na teren strefy wszystkim samochodom, również tym niespełniających wymagań, pod warunkiem wniesienia opłaty - 5 zł za dzień lub 100 zł za miesiąc. Ale to nie wszystko. 31 stycznia zmienią się zasady naliczania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie

Przypomnijmy, SPP wprowadzono, by wymusić rotację samochodów w centrach miast. Ponieważ jednak przynosiły samorządom duże pieniądze, to strefy zaczęły rozrastać się daleko poza centra i stały się po prostu źródłem przychodu. Przykładowo SPP w Krakowie w 2022 roku przyniosła do budżetu 79 mln zł, rok później - 85,6 mln zł, a w 2024 roku - niemal 93 mln zł.

W Krakowie obecnie stawki parkowania są różne w zależności od strefy (A, B i C) oraz tego, czy jest się mieszkańcem miasta czy nie. Kolejne nowości czekają kierowców już 1 lutego:

W podstrefie A opłaty będą naliczane od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem handlowych) w godz. 9.00-22.00

W podstrefach B i C parkowanie będzie płatne od poniedziałku do soboty, również w godz. 9.00-22.00.

Obecnie za parkowanie płaci się w godzinach 10.00 - 20.00, godziny są takie same we wszystkich strefach. Za postój nie płaci się również w niedziele, także we wszystkich strefach.

Ile kierowcy płacą za parkowanie w Krakowie

Nie zmieniają się natomiast stawki za parkowanie. Zgodnie z nimi kierowcy posiadający status Karty Krakowskiej (mieszkańcy) płacą:

w podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą, 8 zł za trzecią, 6 zł za kolejne

w podstrefie B - 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 zł za trzecią, 5 zł za kolejne

w podstrefie C - 4 zł za każdą godzinę postoju.

Natomiast kierowcy nieposiadający statusu Karty Krakowskiej zapłacą:

w podstrefie A - 9 zł za pierwszą godzinę, 10 zł za drugą, 11 zł za trzecią, 9 zł za kolejne

w podstrefie B - 8 zł za pierwszą godzinę, 9 zł za drugą, 10 zł za trzecią, 8 zł za kolejne

w podstrefie C - 7 zł za pierwszą godzinę, 8 zł za drugą, 9 zł za trzecią, 7 zł za kolejne.

O ile stawki za parkowanie się nie zmieniają, to rosną kary za nieopłacenie parkowania. Nowa stawka wyniesie 400 zł. W przypadku uregulowania należności w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata zostanie obniżona do 200 zł.

Rosną również miesięczne opłaty ryczałtowe za jedno stanowisko postojowe, które zależnie od podstrefy będą wynosić od 2 do 5 tys. złotych.

Drożeją również bilety komunikacji miejskiej

Jeśli ktoś sądzi, że uniknie podwyżek przesiadając się do komunikacji miejskiej, to jest w błędzie. Tutaj również zaplanowano wzrost cen, który wejdzie w życie 2 marca.

Podwyżki są spore, wynoszą około 20-30 proc. Przykładowo miesięczny bilet mieszkańca na jedną linię podrożeje z 64 do 80 zł, a na wszystkie linie - z 90 do 109 zł.

Bilet 60-minutowy podrożeje z 6 do 8 zł, a najtańszy bilet czasowy będzie kosztował 4 zł i pozwoli na jazdę przez 15 minut.

