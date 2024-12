Spis treści: 01 Koniec z winietami w Danii. Nowa metoda opłat

02 Nowa opłata drogowa w Danii. Jakie stawki?

03 Nowa opłata w Danii. Jaki mandat za jej brak?

Koniec z winietami w Danii. Nowa metoda opłat

Od 1 stycznia 2025 roku w Danii funkcjonować będzie nowy system opłat dla samochodów ciężarowych, który zastąpi dotychczasowe winiety. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą korzystać z systemu, w którym stawka będzie uzależniona od długości trasy i poziomu emisji dwutlenku węgla. Oczywiście nowy sposób wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego urządzenia, które pozwoli na rozliczanie się.

Opłata będzie możliwa za pomocą urządzeń OBE/OBU wykorzystujących technologię lokalizacji GNSS. Musi być ono włączone na całej duńskiej sieci drogowej, a nie tylko na płatnych odcinkach. Jeśli jednak nie mamy takiego urządzenia, albo też nie działa ono prawidłowo, przed rozpoczęciem podróży będziemy musieli kupić elektroniczny bilet KmToll. Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami. Bilet będzie obowiązywać tylko na konkretną trasę, ponadto przed każdym zakupem trzeba podać wszystkie wymagane dane pojazdu.

Od 1 stycznia 2025 roku nowym systemem opłat objętych będzie ok. 10,9 tys. km dróg w Danii. Planuje się, że od 1 stycznia 2028 roku opłaty drogowe zostaną wprowadzone na całej duńskiej sieci dróg publicznych, czyli na ok. 75 tys. km - informuje duński portal poświęcony opłatom drogowym vejafgifter.dk.

Nowa opłata drogowa w Danii. Jakie stawki?

Jak już wspomnieliśmy stawka uzależniona jest od masy czy poziomu emisji dwutlenku węgla. Ustalone stawki plasują się w przedziale od 0,20 DKK za kilometr (dla pojazdów o najniższej emisji CO2) do 1,35 DKK za kilometr (w przypadku pojazdów o DMC powyżej 32 ton i najwyższym poziomie emisji dwutlenku węgla). Jak informuje cytowana przez portal 40ton.net Katrin Abibok, Service Development Manager w E100, zmiany w opłatach mogą oznaczać nawet 50-procentową podwyżkę.

Nowa opłata w Danii. Jaki mandat za jej brak?

To, czy kierowcy respektują się do nowych zasad i wpłacają odpowiednie kwoty, pilnować będą kamery odczytujące numery tablic rejestracyjnych. Jeżeli okaże się, że kierowca danego pojazdu nie uiścił opłaty drogowej, musi być przygotowany na mandat w wysokości 4,5 tys. koron duńskich (ok. 2,6 tys. zł), który wystawi duński Urząd Ruchu Drogowego. Jeśli mandat nie zostanie opłacony, sprawa zostanie skierowana na policję.

Warto dodać w tym miejscu, że opłaty dotyczą tylko dróg znajdujących się poza tzw. strefami niskich emisji. By do nich wjechać, trzeba spełnić określone wymagania. Jeśli tak nie jest, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 12,5 tys. koron (ok. 7,1 tys. zł).