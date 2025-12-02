W skrócie Chińskie władze pracują nad wprowadzeniem zakazu chowanych klamek w samochodach ze względów bezpieczeństwa.

Chowane klamki okazują się awaryjne i trudniejsze w obsłudze podczas sytuacji kryzysowych, co potwierdzają liczne testy i przypadki awarii.

Podobne dyskusje na temat bezpieczeństwa pojawiają się także poza Chinami, a incydenty z udziałem Tesla Cybertruck wzbudzają globalne obawy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Chowane klamki stały się charakterystycznym elementem wielu nowoczesnych samochodów. Trend, który zapoczątkowała amerykańska marka Tesla, obecnie podchwyciły niemal wszystkie koncerny premium - od BMW, przez Volvo i Range Rovera, po Mercedesa. Choć przez wielu uznawane były za przyszłość motoryzacji i nowy nurt stylistyczny, wkrótce mogą odejść w przeszłość. Pierwszy kraj już teraz przygotowuje przepisy, które mogą wprowadzić ograniczenia w ich stosowaniu.

Chowane klamki w samochodach częściej ulegają awarii

Testy przeprowadzone w Chinach wykazały, że takie klamki mogą stanowić zagrożenie w sytuacjach awaryjnych. Podczas uderzeń w bok auta przestawały spełniać swą rolę znacznie częściej niż zwykłe, mechaniczne klamki. Wskaźnik niezawodności wysuwanych klamek wynosi zaledwie 67 proc., podczas gdy w przypadku klasycznych klamek mechanicznych jest to aż 98 proc.

Według portalu Car News China, elektryczne chowane klamki ulegają awarii osiem razy częściej niż tradycyjne klamki mechaniczne. U jednego z czołowych producentów aut elektrycznych aż 12 proc. wszystkich napraw dotyczy właśnie tych elementów.

Wysuwane z nadwozia klamki to tradycja w przypadku elektrycznych modeli Volvo. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jednocześnie koszty ich serwisu są wysokie - koszt wymiany zestawu elektrycznych klamek może wynieść kilka tysięcy złotych, podczas gdy klasyczna klamka kosztuje zaledwie kilkaset. Dodatkowo naprawa często wymaga demontażu drzwi i programowania elektroniki. Problemy stają się bardziej dotkliwe zimą, gdy mechanizmy zamarzają oraz latem, gdy elektronika przegrzewa się i odmawia działania.

Nowe normy dotyczące klamek w pojazdach. Jest już dokument

Chińskie Ministerstwo Transportu opublikowało projekt dokumentu, w którym zaproponowano nowe normy dotyczące klamek w pojazdach. Zgodnie z nim każde drzwi powinny być wyposażone w klamki zewnętrzne z fizycznym mechanizmem zwalniającym. Jeśli pojazd posiada wewnętrzną klamkę elektryczną, musi ona być dodatkowo wyposażona w mechaniczne zabezpieczenie, które pozwoli na otwarcie drzwi z zewnątrz w przypadku wypadku.

Dokument precyzuje także wymiary i rozmieszczenie klamek, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wymogi te mają na celu standaryzację lokalizacji klamek, opracowanie wytycznych konstrukcyjnych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego funkcjonowania w przypadku utraty zasilania w samochodzie. Nowe wytyczne mogą doprowadzić do zakazu stosowania całkowicie chowanych klamek do 2027 roku.

Nie tylko Chiny. Chowane klamki problemem także w innych krajach

Kwestia związana z bezpieczeństwem chowanych klamek w samochodach od dłuższego czasu budzi publiczne kontrowersje - nie tylko w Chinach. Już jakiś czas temu niemiecki automobilklub ADAC wyrażał obawy dotyczące ich działania, a Organizacja Narodów Zjednoczonych odnotowała alarmujący wzrost liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach, gdy ludzie nie mogli wydostać się z uwięzionych pojazdów.

Przykładem może być niedawne zdarzenie z USA, które dotyczyło Tesli Cybertruck. Pojazd zapalił się, a pasażerowie zostali uwięzieni w środku, podczas gdy osoby postronne nie mogły otworzyć drzwi. Rodziny ofiar pozwały Teslę, wskazując na domniemane wady konstrukcyjne.

Eksperci zaznaczają, że problemy z chowanymi klamkami nie ograniczają się do wypadków czy pożarów - pojawiają się również, gdy akumulator samochodu traci zasilanie. Na początku tego roku Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wszczęła dochodzenie dotyczące klamek w Modelu Y po licznych skargach rodziców, których dzieci w takich sytuacjach utknęły w autach i potrzebowały pomocy by się wydostać.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL