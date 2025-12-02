Koniec chowanych klamek w samochodach? Chodzi o bezpieczeństwo
Chiny rozważają wprowadzenie zakazu stosowania chowanych klamek w samochodach - rozwiązania spopularyzowanego przez amerykańską markę Tesla. We wrześniu 2025 roku Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych rozpoczęło prace nad wytycznymi, które mogłyby wprowadzić całkowity zakaz takich rozwiązań do 2027 roku. Decyzja jest motywowana obawami o bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.
W skrócie
- Chińskie władze pracują nad wprowadzeniem zakazu chowanych klamek w samochodach ze względów bezpieczeństwa.
- Chowane klamki okazują się awaryjne i trudniejsze w obsłudze podczas sytuacji kryzysowych, co potwierdzają liczne testy i przypadki awarii.
- Podobne dyskusje na temat bezpieczeństwa pojawiają się także poza Chinami, a incydenty z udziałem Tesla Cybertruck wzbudzają globalne obawy.
Chowane klamki stały się charakterystycznym elementem wielu nowoczesnych samochodów. Trend, który zapoczątkowała amerykańska marka Tesla, obecnie podchwyciły niemal wszystkie koncerny premium - od BMW, przez Volvo i Range Rovera, po Mercedesa. Choć przez wielu uznawane były za przyszłość motoryzacji i nowy nurt stylistyczny, wkrótce mogą odejść w przeszłość. Pierwszy kraj już teraz przygotowuje przepisy, które mogą wprowadzić ograniczenia w ich stosowaniu.
Chowane klamki w samochodach częściej ulegają awarii
Testy przeprowadzone w Chinach wykazały, że takie klamki mogą stanowić zagrożenie w sytuacjach awaryjnych. Podczas uderzeń w bok auta przestawały spełniać swą rolę znacznie częściej niż zwykłe, mechaniczne klamki. Wskaźnik niezawodności wysuwanych klamek wynosi zaledwie 67 proc., podczas gdy w przypadku klasycznych klamek mechanicznych jest to aż 98 proc.
Według portalu Car News China, elektryczne chowane klamki ulegają awarii osiem razy częściej niż tradycyjne klamki mechaniczne. U jednego z czołowych producentów aut elektrycznych aż 12 proc. wszystkich napraw dotyczy właśnie tych elementów.
Jednocześnie koszty ich serwisu są wysokie - koszt wymiany zestawu elektrycznych klamek może wynieść kilka tysięcy złotych, podczas gdy klasyczna klamka kosztuje zaledwie kilkaset. Dodatkowo naprawa często wymaga demontażu drzwi i programowania elektroniki. Problemy stają się bardziej dotkliwe zimą, gdy mechanizmy zamarzają oraz latem, gdy elektronika przegrzewa się i odmawia działania.
Nowe normy dotyczące klamek w pojazdach. Jest już dokument
Chińskie Ministerstwo Transportu opublikowało projekt dokumentu, w którym zaproponowano nowe normy dotyczące klamek w pojazdach. Zgodnie z nim każde drzwi powinny być wyposażone w klamki zewnętrzne z fizycznym mechanizmem zwalniającym. Jeśli pojazd posiada wewnętrzną klamkę elektryczną, musi ona być dodatkowo wyposażona w mechaniczne zabezpieczenie, które pozwoli na otwarcie drzwi z zewnątrz w przypadku wypadku.
Dokument precyzuje także wymiary i rozmieszczenie klamek, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wymogi te mają na celu standaryzację lokalizacji klamek, opracowanie wytycznych konstrukcyjnych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego funkcjonowania w przypadku utraty zasilania w samochodzie. Nowe wytyczne mogą doprowadzić do zakazu stosowania całkowicie chowanych klamek do 2027 roku.
Nie tylko Chiny. Chowane klamki problemem także w innych krajach
Kwestia związana z bezpieczeństwem chowanych klamek w samochodach od dłuższego czasu budzi publiczne kontrowersje - nie tylko w Chinach. Już jakiś czas temu niemiecki automobilklub ADAC wyrażał obawy dotyczące ich działania, a Organizacja Narodów Zjednoczonych odnotowała alarmujący wzrost liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach, gdy ludzie nie mogli wydostać się z uwięzionych pojazdów.
Przykładem może być niedawne zdarzenie z USA, które dotyczyło Tesli Cybertruck. Pojazd zapalił się, a pasażerowie zostali uwięzieni w środku, podczas gdy osoby postronne nie mogły otworzyć drzwi. Rodziny ofiar pozwały Teslę, wskazując na domniemane wady konstrukcyjne.
Eksperci zaznaczają, że problemy z chowanymi klamkami nie ograniczają się do wypadków czy pożarów - pojawiają się również, gdy akumulator samochodu traci zasilanie. Na początku tego roku Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wszczęła dochodzenie dotyczące klamek w Modelu Y po licznych skargach rodziców, których dzieci w takich sytuacjach utknęły w autach i potrzebowały pomocy by się wydostać.