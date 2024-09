Szlak Via Carpatia już wkrótce stanie się jednym z najistotniejszych korytarzy transportowych, łączących Europę Północną i Południową. Na terenach naszego kraju trasa będzie miała około 700 km długości, a w jej skład wejdą m.in. odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19. Łącznie droga przebiegnie przez teren pięciu województw - warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Reklama

Ruszyła budowa ważnego odcinka S19 w woj. podlaskim

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - właśnie wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Deniski - Haćki. Jeszcze w tym tygodniu teren zostanie przekazany wykonawcy, co będzie oznaczało rozpoczęcie robót budowalnych.

Odcinek Deniski - Haćki będzie drogą ekspresową o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o nośności do 11,5 t/oś, przystosowana do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Przewidziano jeden węzeł drogowy (Deniski) na skrzyżowaniu z drogą powiatową (od obecnej DK19 do miejscowości Deniski) oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Haćki Wschód i Zachód. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tej części S19 realizuje konsorcjum firm Unibep i Value Engineering. Wartość kontraktu to 305,4 mln zł. Według szacunku drogowców, zakończenie inwestycji powinno nastąpić w 2026 roku.

Zdjęcie Odcinek Deniski - Haćki będzie drogą ekspresową o dwóch jezdniach. / GDDKiA

Realizacja drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim

To jednak nie jedyne prace, które są związane z budową drogi S19 w województwie podlaskim. Poza odcinkiem Deniski - Haćki, w realizacji jest blisko 8 innych odcinków. W przypadku podobnej liczby drogowcy podpisali już umowę z wykonawcami. Na pozostałych trwa procedura odwoławcza nadzorowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na ten moment realizacja drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim wygląda następująco:

Kuźnica - Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane, Sokółka - Czarna Białostocka, 24,1 km, umowa z wykonawcą podpisana 21 czerwca 2024 r., Czarna Białostocka - Białystok Północ, 12,3 km, umowa z wykonawcą podpisana 19.02.2024 r., Białystok Północ - Dobrzyniewo, 9,5 km, umowa z wykonawcą podpisana 14.05.2024 r., Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, 10,2 km, trwają prace budowlane. Białystok Zachód - Białystok Księżyno, 16,6 km, otrzymano nową decyzję środowiskową (DŚU), Białystok Księżyno - Białystok Południe, 8 km S i 13,8 km DK65 Białystok Południe - Grabówka, otrzymano nową DŚU Białystok Południe - Deniski, 15 km, otrzymano nową DŚU Deniski - Haćki, 6,5 km, przekazanie placu budowy w I połowie września br., Haćki - Bielsk Podlaski, 11,2 km, trwają prace budowlane, Bielsk Podlaski - Boćki, 12,2 km, trwają prace budowlane, Boćki - Malewice, 15,9 km, trwają prace budowlane, Malewice - Chlebczyn, 25,1 km, trwają prace budowlane.