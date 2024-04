Kolejne podwyżki opłat na autostradzie A4. Ile od dziś zapłacimy za przejazd?

Spis treści: 01 Autostrada A4 cennik 2024 Katowice-Kraków

02 Dlaczego opłaty za przejazd autostradą A4 zdrożały?

03 GDDKiA protestuje przeciw podwyżkom opłat na autostradzie A4

Ostatnia podwyżka opłat na autostradzie A4 za przejazd odcinkiem Katowice-Kraków, miała miejsce rok temu - 3 kwietnia 2023 roku. Wtedy ceny dla kierowców samochodów osobowych wzrosły z 13 do 15 zł, zaś dla kierujących dużymi pojazdami ciężarowymi z 40 do 46 zł. Od dziś kwoty te są jeszcze wyższe.

Autostrada A4 cennik 2024 Katowice-Kraków

Zgodnie ze złożonym pod koniec stycznia przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od 1 kwietnia 2024 roku na płatnym odcinku autostrady A4 obowiązują nowe ceny. Dla samochodów osobowych oraz motocykli wzrosły one o 1 zł, a największa podwyżka dotyczy pojazdów kategorii 4 oraz 5, których kierowcy zapłacą o 3 zł więcej. Przypominamy też, że aby przejechać z Krakowa do Katowic trzeba pokonać dwie bramki z opłatami. Obliczając więc koszty przejazdu płatnym odcinkiem, mierzącym jedynie 60 km, trzeba w każdą stronę liczyć je podwójnie.

Reklama

Szczegółowe zmiany w cenniku opłat za przejazd płatnym docinkiem autostrady A4, znajdziecie w poniższej tabeli.

Autostrada A4. Nowy cennik od 1 kwietnia Kategoria Rodzaj pojazdu Stawka do 31 marca 2024 r. Stawka od 1 kwietnia 2024 r. 1 pojazd o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy 15 zł 16 zł 2 pojazd o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła 27 zł 29 zł 3 pojazd o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi 27 zł 29 zł 4 pojazd o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą 46 zł 49 zł 5 inne pojazdy do 3,5 tony 46 zł 49 zł motocykle 7 zł 8 zł

Od 1 kwietnia obowiązują także nowe ceny pakietów 20 impulsów A4Go w elektronicznym poborze opłat. Ceny pakietów prezentują się następująco:

Autostrada A4. Ceny pakietów impulsów A4Go Kategoria Rodzaj pojazdu Liczba impulsów w pakiecie Stawka do 31 marca 2024 r. Stawka od 1 kwietnia 2024 r. 1 pojazd o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy 20 300 zł 320 zł 2 pojazd o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła 20 540 zł 580 zł 3 pojazd o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi 20 540 zł 580 zł 4 pojazd o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą 20 920 zł 980 zł

Dlaczego opłaty za przejazd autostradą A4 zdrożały?

Jak już wspominaliśmy, ostatnia podwyżka opłat na autostradzie A4 miała miejsce rok temu. Wydawało się, że 30 zł za pokonanie 60 km to już stawka naprawdę wysoka. Mimo to znowu została podniesiona ponieważ, jak wyjaśnił rzecznik Stalexport, zgodnie z obowiązującą umową koncesyjną spółka "ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym", a to wiąże się z "koniecznością intensyfikacji" prowadzonych prac związanych z utrzymaniem czy remontem w ostatnich latach obowiązywania wspomnianej umowy.

Kolejna podwyżka opłat na autostradzie A2. Poznaliśmy stawki

Firma argumentuje również, że od początku obowiązywania koncesji stosowała "stawki znacznie niższe od maksymalnego, dopuszczalnego pułapu". Po wprowadzeniu nowych stawek, wysokość opłaty dla samochodów osobowych wyniesie 58 proc. stawki maksymalnej, a dla pojazdów pozostałych kategorii 70 proc.



GDDKiA protestuje przeciw podwyżkom opłat na autostradzie A4

Zgodę na podwyżkę opłat na autostradzie A4 wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale wynika to z faktu, że nie ma podstaw prawnych do ich zakwestionowania. Jak zawsze w takiej sytuacji, pozostaje jej tylko wystosowanie oficjalnego protestu i tak też zrobiła w przypadku obecnej podwyżki.

"W ocenie GDDKiA wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych" - możemy przeczytać w wydanym komunikacie. Według GDDKiA trzeba przeanalizować "wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat". Jak wskazuje, kierowcy, zniechęceni wyższymi opłatami, mogą przenieść się z autostrady na inne trasy, np. na drogi lokalne. To zaś oznacza spadek poziomu bezpieczeństwa dla samych kierowców, a także dla innych uczestników ruchu. "Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju" - twierdzi GDDKiA.



GDDKiA zapowiedziała także, że zwróci się do spółki zarządzającej odcinkiem A4 "z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd". Apele te, jak zwykle, nie zostały wysłuchane i od dziś płacimy więcej za przejazd autostradą A4.