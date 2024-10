W końcu ruszą pracę nad ostatnim głównym wyjazdem ze stolicy, który jeszcze nie ma statusu drogi szybkiego ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozpoczęciu kolejnego etapu projektu. Transprojekt Gdański oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, zajmą się opracowaniem dokumentacji, która pozwoli na zaprojektowanie nowego odcinka drogi oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie prac. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, dokumentacja będzie gotowa w drugim kwartale 2026 r. i wówczas będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji określono na 54,2 mln zł.

Projekt zakłada, że droga ekspresowa z Warszawy do Kiełpina będzie miała przekrój dwujezdniowy. Zaplanowano też budowę dwóch tuneli: jednego o długości 1000 m na Bielanach i drugiego - dłuższego o 100 metrów, na Bemowie. W planach jest także pięć węzłów: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ. Ten ostatni ma stanowić połączenie z Trasą Armii Krajowej S8. W planach są także wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ile, gdzie i jakie - to się okażę po analizach, które wykonawca przeprowadzi na etapie projektowania.



Szczegółowy przebieg S7 z Warszawy do Kiełpina

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie wyposażony w trzy pasy ruchu w obu kierunkach, z miejscami rozbudowanymi nawet do czterech pasów. Przebieg trasy o długości ponad 13 km obejmie tereny miejskie Bemowa i Bielan, gdzie droga zostanie poprowadzona przez dwa tunele. Początkowy odcinek pokryje się z istniejącą ul. Kolejową w Dziekanowie Leśnym, a po minięciu węzła Łomianki trasa będzie przebiegać na nasypie w kierunku Kanału Młocińskiego.

Dalsza część trasy poprowadzona zostanie wzdłuż wschodniej granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Po minięciu ul. Arkuszowej w Warszawie, droga przejdzie do dwóch tuneli o długości około 1000 i 1100 metrów, by następnie wznieść się ponad teren w rejonie drogi S8. Na przecięciu tras S7 i S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ, a pomiędzy tunelami powstanie węzeł Generała Maczka.

Wideo youtube

Jak podkreśla GDDKiA, projekt ten jest szczególnie skomplikowany, bo trasa przebiega w terenie zurbanizowanym, będzie musiała przejąć ogromne natężenie ruchu i musi powstać w porozumieniu z lokalnymi samorządami, które mają zaplanowane inwestycje w otoczeniu projektowanego odcinka.



Przebieg trasy S7 na północ od Warszawy

Dziś kierowcy mają do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Trwa realizacja 35-kilometrowego odcinka o Płońska do Czosnowa. Ma on być gotowy w 2026 r. W połowie 2027 r. zaplanowano zakończenie prac na odcinki z Czosnowa do Kiełpina. Aktualnie GDDKiA czeka o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.