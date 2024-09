Kolejna autostrada darmowa do końca października. Wystarczy zgłosić przejazd

Spis treści: 01 Autostrada A2 za darmo do końca października

02 Darmowy przejazd A2. Jak złożyć wniosek?

03 Autostrada A4 za darmo do końca października

04 Ciężarówki z pomocą humanitarną zwolnione z opłat e-TOLL

Spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała, że przewoźnicy transportów humanitarnych o masie powyżej 3,5 t nie będą podlegać opłatom na odcinku autostradami A2 Świecko - Konin. Uprawnione do zwolnienia z opłat są m.in. pojazdy zgłoszone przez organy i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Autostrada A2 za darmo do końca października

Decyzja została podjęta w porozumieniu z ministerstwem infrastruktury, a zwolnienie obowiązuje na okres trwania stanu klęski żywiołowej - konkretnie od od 25 września do 31 października 2024 roku. Ma to ułatwić świadczenie pomocy na terenach dotkniętych powodzią. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze (min. 24 godziny przed wyjazdem) ustalenie szczegółów przejazdu ze spółką i uzyskanie potwierdzenia zwolnienia z opłaty.

Darmowy przejazd A2. Jak złożyć wniosek?

Spółka Autostrada Wielkopolska zaznacza, że wspomniane zgłoszenia należy przesyłać na adres pomagamy@awsa.pl. W przypadku przejazdów weekendowych wnioski powinny być składane do poprzedzającego piątku, do godziny 12. Pisma będą rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Zgłoszenie przejazdu humanitarnego wiozącego pomoc dla powodzian powinno zawierać:

Nazwę instytucji/organizacji publicznej/pozarządowej/non profit realizującej pomoc humanitarną

Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. kontaktowy)

Nr rejestracyjny(e) pojazdu(ów) przewożących pomoc humanitarną

Termin przejazdu (tam)

Termin przejazdu (powrót)

Trasę przejazdu autostradą A2 pojazdów przewożących pomoc humanitarną (np. Poznań - Jordanowo)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji non profit, samorządowej, fundacji itp., o których mowa w pkt. 1

Autostrada A4 za darmo do końca października

Wcześniej na podobny ruch zdecydowała się także spółka Stalexport Autostrada Małopolska, zarządca fragmentu autostrady A4 Kraków - Katowice. Władze przedsiębiorstwa poinformowały, że w związku z powodziami, które nawiedziły nasz kraj, odcinkiem Katowice - Kraków będzie można przejechać za darmo. Zwolnienie z opłat potrwa do 31 października, a kierowcy chcący skorzystać z tej możliwości muszą spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim ulga dotyczy pojazdów organów publicznych (rządowych i samorządowych) oraz organizacji pozarządowych niosących pomoc dla powodzian. Ponadto - podobnie, jak w przypadku autostrady A2 - kierowcy muszą poinformować spółkę o planach przejazdu odcinkiem, składając odpowiednie pismo na adres mailowy.

Ciężarówki z pomocą humanitarną zwolnione z opłat e-TOLL

Od 18 września 2024 roku ciężarówki wiozące pomoc humanitarną na tereny objęte powodzią zostały także zwolnione z opłaty drogowej obowiązującej na państwowych odcinkach dróg. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak - od wybranych pojazdów powyżej 3,5 tony nie będą pobierane opłaty za przejazd odcinkami objętymi krajowym systemem e-TOLL.

Także w tym przypadku należy wcześniej wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie ministerstwa. Wypełnione pismo trzeba następnie przesłać do weryfikacji do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Po weryfikacji wniosku przewoźnik może wyłączyć urządzenie pokładowe i nie będzie podlegał karze administracyjnej.