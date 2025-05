13,27 sekundy do niemal 360 km/h to czas, który deklasuje większość wyścigowych maszyn. Na tym dystansie i w tej klasie pojazdów, Jesko Absolut jest obecnie liderem wśród aut spalinowych. Dla porównania - Rimac Nevera, elektryczny pogromca rekordów, osiąga podobne rezultaty, ale robi to dzięki napędowi na cztery koła.

Chociaż próba na pół mili nie przyniosła absolutnego rekordu wszech czasów (tutaj króluje Rimac), Koenigsegg ma powody do dumy - rekord 1/4 mili dla seryjnych samochodów spalinowych należy teraz do Jesko. 8,88 sekundy - to czas, który oficjalnie zapisano w historii motoryzacji. Na tym etapie nie ma mowy o przypadku. To efekt dziesiątek prób, setek godzin testów i perfekcyjnie zestrojonego układu napędowego.