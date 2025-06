Kierowcy otrzymują listy z karą nawet 14 tys. zł. Ten system nie ma luk

Mnóstwo polskich kierowców otrzymują korespondencję, która po otwarciu może szokować. Szczególnie, że kary, jakie są nakładane, można liczyć w tysiącach złotych. W dodatku to nie jest ani oszustwo ani pomyłka - takie grzywny faktycznie są nakładane i wiele nie trzeba, by załapać się na naprawdę wysoką karę. Najgorsze, że od kary trudno się odwołać, a jej nałożenie to nie jest efekt celowego zaniedbania.