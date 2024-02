Kierowcy nie będą musieli wozić kolejnych papierów. Minister podał termin

Nowa funkcja w mObywatelu. Moduł "stłuczka" przyda się kierowcom

Na styczniowym posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, zapowiedział, że jedną z nowych funkcji, które pojawią się w aplikacji, będzie moduł "stłuczka". Teraz wiceminister odniósł się do tematu w czasie "Porannej rozmowy w RMF FM". Jak stwierdził, zamiast sporządzać protokół stłuczki na kartce, użytkownicy będą mogli to zrobić z poziomu mObywatela "weryfikując wzajemnie swoją tożsamość". Dodał, że dzięki współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wypełniony protokół od razu trafiałby właśnie do tych firm.

Moduł "stłuczka" w mObywatelu. Kiedy się pojawi?

Wiceminister został również dopytany o to, kiedy można spodziewać się wprowadzenia funkcji do aplikacji. Zapowiedział, że może to nastąpić w drugiej połowie tego roku. Stwierdził ponadto, że prowadzone są obecnie negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi. Według niego największym wyzwaniem jest właśnie opracowanie wspólnego formularza.

Co wpisać w oświadczeniu sprawcy po kolizji drogowej?

Kolizja drogowa zawsze jest dla kierowcy (niezależnie od jego stażu za kierownicą) niezwykle stresującą sytuacją. Kierujący musi wówczas pamiętać o wielu ważnych kwestiach, m.in. o tym, by ustalić, kto odpowiada za zdarzenie oraz spisać oświadczenie.

Oświadczenie sprawcy wypadku jest dokumentem, który ma za zadanie pomóc w uzyskaniu później odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy za naprawę naszego auta. Powinno ono zawierać:

dane osobowe sprawcy oraz poszkodowanego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a także istotne dane z prawa jazdy, takie jak numer prawa jazdy, data wydania i termin ważności. Można ponadto umieścić w nim również numer dowodu osobistego

informacje na temat pojazdów: numery rejestracyjne, marka i model

dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy: numer polisy, nazwa firmy ubezpieczeniowej i data ważności ubezpieczenia OC

informacje o przebiegu oraz okolicznościach zdarzenia: dokładne miejsce (najlepiej adres) i czas zdarzenia (data i godzina), opis panujących warunków drogowych, położenie samochodów przed i po kolizji, kierunek ich ruchu a także przebieg zdarzenia. Ewentualnie można wpisać osoby postronne biorące udział w zdarzeniu

podpisy kierowców z rozróżnieniem sprawcy i poszkodowanego

Niestety wielu kierowców nie jest przygotowanych na to, że może kiedyś dojść do stłuczki, a w związku z tym zajdzie konieczność spisania takiego oświadczenia. Niestety nie chodzi tylko o niewiedzę, jakie dane w nim umieścić. Nie brakuje przypadków, kiedy kierujący nie mają nawet kartki i długopisu, by je spisać. Wkrótce jednak spisanie takiego oświadczenia będzie możliwe z poziomu telefonu, a to wszystko dzięki planowanej nowości w aplikacji mObywatel.