Kierowcy zapłacą więcej za ubezpieczenie OC. Jest nowy projekt ustawy

Niewykluczone, że już wkrótce kierowców czekają kolejne podwyżki. Tym razem powodem są zmiany w ustawie o ubezpieczeniach, które zostały opublikowane w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakładają one zwiększenie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wzrosną minimalne wysokości sum gwarancyjnych

Projekt nowelizacji został przygotowany w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2021 r. W jasny sposób określa ona minimalne wysokości sum gwarancyjnych na poziomie:

6 mln 450 tys. euro w wypadku szkody na osobie, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

1 mln 300 tys. euro w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej.

Dla szkody majątkowej, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, wysokość sumy gwarancyjnej określono na 1 mln 300 tys. euro.

Ponadto, w związku z niedawnym wyrokiem TSUE, omawiana nowelizacja przewiduje wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej można zaspokoić roszczenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kara za brak OC w 2024 roku zmieni się dwa razy.

Wyższe koszty zostaną przerzucone na kierowców?

Dotychczas minimalna suma gwarancyjna wynosiła równowartości 2,5 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku szkód na mieniu - równowartość 500 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Nowe przepisy oznaczają zatem podniesienie maksymalnej kwoty, którą może wypłacić ubezpieczyciel w ramach odszkodowania za zdarzenie. Nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć, że ryzyko większych wypłat w ramach odszkodowań, zostanie zrekompensowane podniesieniem cen polis OC.

Można śmiało założyć, że podwyżki są zatem nieuniknione. Kiedy jednak nastąpią? Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów i skierowanie nowelizacji do Sejmu to I kwartał 2024 roku. Na obecną chwilę nie jest jednak znany termin w życie nowego prawa. Według ekspertów - może się to stać jeszcze w I połowie 2024 roku.