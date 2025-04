Włoskie przepisy zobowiązują kierowców do używania opon zimowych od 15 listopada do 15 kwietnia.

Od 16 maja do 14 października obowiązuje zakaz jeżdżenia na oponach zimowych i całorocznych, o ile ich indeks prędkości jest niższy niż homologowana prędkość maksymalna auta.

Mandaty za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących używania opon zimowych latem sięgają do 1 695 euro.

Czy we Włoszech jest obowiązek opon zimowych?

We Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, zimą kierowcy mają obowiązek jeździć na oponach zimowych. Przepisy zaczynają obowiązywać 15 listopada każdego roku i są ważne do 15 kwietnia roku kolejnego (w rejonach górskich obowiązek jazdy na zimówkach może trwać do 15 maja). W zależności od okoliczności mandat za brak opon zimowych w tym okresie może wynieść nawet 338 euro (ok. 1,5 tys. zł).

Czy we Włoszech jest mandat za opony zimowe latem?

W większości Włoch już od 15 kwietnia kierowcy mają możliwość wymiany opon zimowych na letnie. I lepiej z tym nie zwlekać, ponieważ zbyt długa jazda na zimówkach również może zakończyć się mandatem. By dać czas obywatelom na wymianę opon i ułatwić pracę wulkanizatorom, włoskie prawo dopuszcza okres przejściowy obowiązujący między 16 kwietnia i 15 maja. Jeśli jednak później zostaniemy przyłapani na jeździe samochodem na oponach zimowych, skończy się to mandatem. To dlatego, że od 16 maja do 14 października we Włoszech obowiązuje zakaz jazdy na zimówkach i oponach całorocznych.

Nie chodzi jednak stricte o stosowanie samych opon zimowych i całorocznych latem, ale o indeks prędkości. W skrócie jest to litera znajdująca się na ścianie bocznej opony (np. V czy W). Wskazuje ona maksymalną prędkość, do której opona ma zapewnić bezpieczne podróżowanie.

Chodzi o to, by nie stosować opon o niższym indeksie prędkości niż wymogi homologacyjne danego pojazdu (homologowana prędkość maksymalna jest wyższa od tej rzeczywistej). Opony zimowe i całoroczne (z reguły homologowane jako zimowe) oferują niższy indeks prędkości. Jeśli jednak opony zimowe mają indeks prędkości równy lub wyższy od homologowanej prędkości auta, w myśl włoskiego prawa można ich używać również latem. Dodajmy, że przepisy te dotyczą wszystkich samochodów. Wyjątek stanowią motocykle.

Warto wspomnieć również, że włoskie prawo nie dotyczy tylko samochodów zarejestrowanych w kraju, ale również aut na zagranicznych "blachach". Oznacza to, że przepisów muszą przestrzegać również polscy kierowcy.

Jaki mandat za opony zimowe latem we Włoszech?

Jeśli jednak dojdzie do wystawienia mandatu, konsekwencje mogą być dotkliwe. Choć wydawałoby się, że to jazda na oponach letnich zimą jest bardziej niebezpieczna, we Włoszech wyższe kary otrzymamy w odwrotnej sytuacji - właśnie kiedy jeździmy na oponach zimowych latem. W takiej sytuacji kierowcy mogą zapłacić mandat w wysokości od 430 euro (ok. 1 850 zł) do nawet 1 695 euro (blisko 7,3 tys. zł).

