Kierowca Szymona Hołowni przyłapany. Za to należy się mandat

Kierowca Szymona Hołowni zatrzymał się na ścieżce rowerowej

Marszałek Sejmu, jako druga osoba w państwie (zgodnie z polskim prawem istnieją sytuacje, w których zastępuje on prezydenta), może korzystać z kierowców Służby Ochrony Państwa. Oczywiście podyktowane jest to względami bezpieczeństwa. Lepiej jest, by samochód z ważnym urzędnikiem państwowym na pokładzie, prowadzony był przez profesjonalnego kierowcę. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy kierowcy ci również popełniają wykroczenia. Takim przykładem była właśnie sytuacja z udziałem marszałka Sejmu, Szymona Hołowni.

Do zdarzenia doszło w drugim dniu ostatniego, trzydniowego posiedzenia Sejmu. Marszałek Hołownia najprawdopodobniej spieszył się właśnie na obrady. Problem jednak w tym, że kierowca, który go odbierał, zatrzymał się na ścieżce rowerowej - informują reporterzy "Faktu".

Zatrzymywanie się na ścieżce dla rowerów. Jaki mandat?

Warto w tym miejscu przypomnieć, co o zatrzymywaniu na ścieżce dla rowerów mówi Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 49, pkt 1, ust. 11:

Zabrania się zatrzymywania pojazdu na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru

Jeśli kierowca nie zastosuje się do przepisów, może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz dwoma punktami karnymi.

Kierowca Hołowni zatrzymał się na ścieżce rowerowej. Jest reakcja rzeczniczki partii

Trudno stwierdzić, czy marszałek odniósł się do zachowania swojego kierowcy. Z relacji reporterów wspomnianej redakcji wynika jednak, że Szymon Hołownia "nie przejął się faktem", że jego kierowca zatrzymał się w takim miejscu i "jak gdyby nigdy nic zapakował coś do bagażnika". Następnie wsiadł do auta.

W związku z zaistniałą sytuacją "Fakt" skontaktował się z rzeczniczką partii Polska 2050, której Szymon Hołownia jest szefem. Katarzyna Karpa-Świderek zapowiedziała, że wystąpi do Służby Ochrony Państwa o komentarz do zdarzenia.

Poproszę o wystąpienie o komentarz do SOP (Służba Ochrony Państwa, przyp. red.), gdyż jako służba ochraniająca marszałka Sejmu mają pełen obraz sytuacji. poinformowała "Fakt" Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka partii Polska 2050

Jakim samochodem jeździ Szymon Hołownia?

Z oświadczenia majątkowego przedstawionego na początku obecnej, dziesiątej kadencji Sejmu wynika, że Szymon Hołownia nie posiada samochodu.

Z kierowców SOP korzysta również prezydent. Ale marzy o prowadzeniu auta

Podobnie jak marszałek Sejmu, również prezydent ma do swojej dyspozycji kierowców SOP. W niedawnym wywiadzie dla "Kanału Zero" Andrzej Duda stwierdził, że jednym z jego marzeń jest możliwość samodzielnego prowadzenia auta. Przyznał, że kwestią wymiany opon ostatni raz zajmował się w 2014 roku.