Kierowca FlixBusa poszukiwany. Przez to nagranie straci pracę

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające niebezpieczne zdarzenie z udziałem autobusu sieci FlixBus. Niewiele brakowało, by doszło do zderzenia z jadącym z przeciwnej strony autem osobowym. Do sprawy odniósł się już wiceszef oddziału firmy na Europę Wschodnią.

Zdjęcie Do nagrania z udziałem kierowcy FlixBusa odniósł się już wiceszef firmy na Europę Wschodnią. / X/@bandyci_drogowi (screen) /