26 lutego 2025 roku w Warszawie uwieczniono niebezpieczną jazdę jednego z kierowców. Mężczyzna podróżujący srebrnym samochodem Audi, wykazywał niecierpliwe zachowanie w stosunku do poprzedzających go pojazdów.

Na nagraniu ujęto szereg zachowań kierowcy Audi, które w naszej interpretacji mogą być uznane za wykroczenia drogowe. Po pierwsze, mruganie światłami drogowymi bez powodu. To zachowanie może być potraktowane jako korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami za co grozi 200 złotych mandatu i 3 punkty karne. Policja nie zna litości szczególnie wobec kierowców, którzy mrugają, by ostrzec innych uczestników ruchu przed kontrolą policyjną.

Po drugie, przekroczenie dozwolonej prędkości. Na nagraniu widać, jak kierowca Audi interpretuje po swojemu ograniczenie prędkości do 30km/h, a nagrywający poruszający się za nim z prędkością 40 km/h, nie może go dogonić. Za przekroczenie prędkości od 10 km/h do 20 km/h grozi od 50 do 200 złotych mandatu i punkty karne. W tym przypadku jednak ciężko ocenić, o ile dokładnie kierowca Audi przekroczył prędkość, ponadto nagranie z samochodowej kamerki nie może być dowodem na przekroczenie prędkości.