Oszustwo na e-Toll

Oszuści próbują wyłudzić dane za pomocą strony, której adres jest upodobniony do adresu strony e-Toll prowadzonej przez KAS. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega kierowców. - Uwaga na fałszywe strony podszywające się pod e-Toll. Cyberprzestępcy w celu uwiarygodnienia oszustwa wykorzystują wizerunek KAS i Ministerstwa Finansów. Na niebezpiecznych stronach nakłaniają użytkowników do dokonania płatności za przejazd, wyłudzając dane do kart płatniczych - czytamy w komunikacie KAS.