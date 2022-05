1 stycznia 2022 roku minęły równe dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego penalizującej zjawisko cofania liczników. Chodziło o nowy art. 306a.



W paragrafie 1. czytamy:



"Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Paragraf 2. precyzuje, że takiej samej podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1".



Wyroki za cofanie licznika. Grzywna i więzienie

Jak informowaliśmy w marcu, w 2020 roku stwierdzonych zostało 544 przestępstw z art. 306a KK, natomiast w roku 2021 było ich 307. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało wówczas Interię, że rok 2020 zakończył się w sądach rejonowych skazaniem (w pierwszej instancji) 16 osób. Wynik poprawiono już w pierwszym półroczu anno domini 2021, gdy sądy wydały 31 wyroków skazujących.



Reklama

Statystykom dotyczącym karania osób cofających liczniki przyjrzał się właśnie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.



Z danych opublikowanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w 38 proc. spraw sądy zdecydowały się warunkowo umorzyć postępowania wyznaczając podejrzanym okres próbny (rok lub dwa lata). Pocieszającym może być jednak fakt, że w pozostałych 62 proc. przypadków wydano wyroki skazujące. Niestety - wymierzane przez sądy kary trudno uznać za dotkliwe.

Wymierzoną karą była głównie grzywna samoistna orzekana w wymiarze od 800 do 6 tys. zł - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W pięciu przypadkach sąd zdecydował się wymierzyć karę pozbawienia wolności. Niestety - wszystkie wyroki ocierały się o dolną granicę (od 3 miesięcy pozbawienia wolności) i nadano im status warunkowego zawieszenia wykonania.



Kto najczęściej cofa liczniki? Mamy profil sprawcy

Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że przestępstwa cofania licznika najczęściej dopuszczają się mężczyźni w wieku od 33 do 47 lat. Większość nie była to tej pory karana, ma rodzinę (żona i dzieci) i zarabia między 2 a 4 tys. zł miesięcznie.



W przypadku wykrycia nieprawidłowości policjant sporządza notatkę urzędową opisującą okoliczności ujawnienia niezgodności w przebiegu pojazdu. W przypadku sporządzenia protokołu kontroli technicznej pojazdu jest on podpisywany również przez kierującego" - tłumaczy w rozmowie z Interią podkom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.



Wykrycie niezgodności przebiegu pojazdu w trakcie kontroli jest równoznaczne z ujawnieniem okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia jednego z przestępstw określonych w art. 306a KK.



Dalsze czynności prowadzone są przez policjantów z wydziałów kryminalnych uprawnionych do prowadzenia postępowań karnych. Ich zadaniem jest ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do ingerencji we wskazania licznika i - jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekazanie sprawy do prokuratury.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***