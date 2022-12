Jego specjalnością były auta koreańskiej marki. Policja długo nie mogła go ująć

Kradzieże 5 lat kradli, w końcu wpadli. Policja zatrzymała grupę złodziei samochodów

Złodziej samochodów ujęty. Jego specjalnością były Kie

Nad sprawą lubelscy policjanci pracowali już od sierpnia. Właśnie wtedy na jednej z dzielnic Lublina doszło do kradzieży Kii Sportage. W efekcie działań podjętych przez funkcjonariuszy udało się odnaleźć skradziony samochód. Znajdował się on... pod Warszawą.

Na miejscu, w którym "przechowywany" był samochód, policjanci ujęli również 73-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze mieli jednak świadomość, że nie działał on sam i dlatego przez kilka miesięcy prowadzili kolejne działania. Ich efektem było namierzenie i zatrzymanie 30-letniego mieszkańca Wołomina.

Jak się okazało specjalnością złodzieja były samochody spod znaku koreańskiego producenta. Policjanci udowodnili 30-latkowi jeszcze jedną kradzież z włamaniem takiego samego auta. Łączna wartość obu skradzionych pojazdów została wyliczona na ok. 200 tys. złotych.

Zdjęcie Specjalnością 30-letniego mieszkańca Wołomina były samochody marki Kia. / KMP Lublin / Policja

Złodziej samochodów usłyszał trzy zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia

W sumie złodziej usłyszał trzy zarzuty. Tylko dwa z nich odnoszą się do kradzieży samochodów z włamaniem. Ostatni nie ma z tym związku. Co jeszcze w takim razie miał na sumieniu 30-latek? Jak się okazało, funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny narkotyki i to właśnie tego dotyczy trzeci zarzut.

Śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie i w efekcie trzy najbliższe miesiące 30-latek spędzi za kratkami. Wiele wskazuje na to, że czas spędzony za kratkami się wydłuży, ponieważ mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

