Jak działa SCT w Warszawie? "Auta świecą się na zielono albo na czerwono"

Spis treści: 01 Co to jest strefa czystego transportu (SCT)?

02 Jaki samochód może wjechać do SCT w Warszawie?

03 Wjazd do strefy czystego transportu w Warszawie i kontrola samochodów

04 Jakie samochody nie mogą wjechać do SCT w Warszawie?

05 SCT w Warszawie. Kto musi mieć zieloną naklejkę na szybie?

Co to jest strefa czystego transportu (SCT)?

Warszawską Strefą Czystego Transportu objęto większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Ulice wyznaczające granice strefy nie są nią objęte.

Zakaz wjazdu do strefy czystego transportu dotyczy samochodów z silnikami benzynowymi starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. Oznacza to, że Strefa wyklucza samochody benzynowe z silnikami spełniającymi wymogi normy Euro 1 i Diesle z normą do Euro 3 włącznie.

Jaki samochód może wjechać do SCT w Warszawie?

Żeby wjechać na obszar SCT w Warszawie trzeba więc posiadać samochód z silnikiem benzynowym spełniający normę Euro 2 (lub z rocznika 1997 i młodsze). W przypadku samochodów z silnikiem Diesla limitem jest norma Euro 4 i wiek maksymalnie 19 lat. Zasady funkcjonowania strefy mówią również, że cztery razy do roku do strefy wjechać może każdy samochód, również ten niespełniający jej wymogów. Jest to furtka na wypadek zdarzeń losowych, miasto zapewnia, że o taki wjazd nie trzeba wcześniej nigdzie wnioskować.

Pierwszego dnia funkcjonowania strefy strażnicy miejscy prowadzili specjalną akcję, w ramach której uświadamiali kierowcom samochodów niespełniającym wymagania strefy, że nie powinni do niej wjeżdżać.

Wjazd do strefy czystego transportu w Warszawie i kontrola samochodów

Patrol straży miejskiej, wyposażony w specjalną kamerę i połączony z systemem CEPiK działał na Woli w okolicach ul. Tatarskiej.

- Poniedziałkowe działania to był wspólny patrol Zarządu Dróg Miejskich i straży miejskiej. W okolicach ul. Tatarskiej rozstawiono specjalną kamerę i funkcjonariusze kontrolowali pojazdy. System od razu widział, które samochody są dopuszczone do ruchu. One wyświetlały się na zielono, a samochody, które nie powinny wjeżdżać do SCT wyświetlały się na czerwono" - powiedział Jabraszko, który dodał, że pierwszego dnia pouczono 10 kierowców.

SCT w Warszawie. Kamery wyłapują kierowców wjeżdżających do centrum

Z kolei rzecznik stołecznej policji podinsp. Robert Szumiata zaznaczył, że funkcjonariusze działają na ogólnych zasadach, tak jak w wypadku innych wykroczeń. - Na początku staramy się pouczać i informować kierowców, że taka strefa jest - powiedział Szumiata.

Jakie samochody nie mogą wjechać do SCT w Warszawie?

Obecnie SCT w Warszawie dotyka stosunkowo niewielkiej liczby kierowców. Według urzędu miasta, wymogów SCT od 1 lipca nie spełnia ok. 3 proc. pojazdów poruszających się po Warszawie. Jednak w przeciwieństwie do SCT w miastach niemieckich, Warszawa chce zaciskać pętlę.

Już od 2026 roku do strefy wjadą tylko auta z silnikiem benzynowym (w tym LPG) spełniające normę Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 26 lat), a pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 17 lat).

Obecnie SCT nie dotyczy również mieszkańców Warszawy. O wyłączenie mogą wnioskować osoby mieszkające i rozliczające podatki w Warszawie, seniorzy oraz użytkownicy pojazdów specjalnych i zabytkowych, a także osoby niepełnosprawne. O wyłączenie mogą też się starać firmy mające siedzibę lub rozliczające podatki w Warszawie.

SCT w Warszawie. Kto musi mieć zieloną naklejkę na szybie?

Jednak wyłączenia dla mieszkańców Warszawy są tymczasowe, obowiązują do końca 2027 roku. A to oznacza, że mieszkaniec Warszawy chcący wjechać do strefy od 2028 roku będzie musiał poruszać się samochodem z silnikiem Diesla wyprodukowanym w 2014 roku lub młodszym i benzynowym wyprodukowanym w 2005 roku lub młodszym.

Osoby, których samochody nie spełniają wymogów strefy, ale są wyłączone z jej wymogów (mieszkańcy, seniorzy, osoby niepełnosprawne), muszą zawnioskować o prawo wjazdu (stacjonarnie lub przez internet) i dostaną specjalną nalepkę. Jej koszt wydania to 5 zł.

Za nieuprawniony wjazd do strefy grozi mandat w wysokości 500 zł.