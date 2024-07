Warszawa, jako pierwsze polskie miasto, uruchomiła Strefę Czystego Transportu. Objęto nią większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Ulice wyznaczające granice strefy nie są nią objęte. Zakaz wjazdu do strefy czystego transportu dotyczy samochodów z silnikami benzynowymi starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. Oznacza to, że Strefa wykluczy samochody benzynowe z silnikami spełniającymi wymogi normy Euro 1 i Diesle z normą do Euro 3 włącznie.

Zdjęcie Granice strefy czystego transportu w Warszawie. /

Od 1 lipca, żeby wjechać na obszar SCT w Warszawie trzeba posiadać samochód z silnikiem benzynowym spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 i młodsze. W przypadku samochodów z silnikiem Diesla limitem jest norma Euro 4 i wiek maksymalnie 19 lat. Nad przestrzeganiem przepisów czuwają strażnicy miejscy.

Mobilne kamery w Warszawie. Sprawdzają auta wjeżdżające do SCT

Jak informują warszawscy kierowcy - na wyznaczonych granicach miasta pojawiły się już patrole straży miejskiej wyposażone w mobilne obrotowe kamery zamontowane na rozstawianym statywie. Urządzenia są podłączone do komputera i na bieżąco weryfikują emisyjność aut wjeżdżających do SCT. Odczytany numer rejestracyjny jest sprawdzany w bazie CEPiK. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kamera podświetla pojazd na czerwono, a funkcjonariusze mogą zatrzymać jego kierowcę do dokładniejszej kontroli.

Jedna z takich kamer rozstawiona na ul. Tatarskiej w Warszawie, w trakcie zaledwie godziny wytypowała sześć pojazdów, które nie spełniały wymogów SCT. Strażnicy miejscy pouczyli kierowców o nowych zasadach, podkreślając, że w normalnych warunkach za złamanie zakazu grozi 500 zł mandatu.

Zdjęcie Mobilne kamery w Warszawie. Sprawdzają auta wjeżdżające do SCT / Fot. ilustracyjna / CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

W związku ze strefą czystego transportu w Warszawie funkcjonariusze pouczyli w poniedziałek kierowców, którzy nie powinni do niej wjechać. W pierwszych dniach obowiązywania strefy funkcjonariusze prowadzą raczej działania prewencyjne. - poinformował st. insp. Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

To na razie testy. Wkrótce kamer będzie więcej?

Czy wkrótce na ulicach Warszawy pojawi się więcej takich urządzeń? Jak informuje Zarząd Dróg Miasta - mobilne kamery zostały przekazane strażnikom miejskim w ramach testów. Jeśli rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasu okaże się przydatne, niewykluczone, że w przyszłości system monitoringu SCT zostanie dodatkowo rozbudowany. Poza strażą miejską kontrolę nad przestrzeganiem zasad obowiązujących w strefie będzie sprawować także policja.