Spółka INEOS przejęła fabrykę Hambach od Mercedes-Benz w styczniu 2021 roku. Zakład znajduje się zaledwie 200 km od bazy operacyjnej INEOS Automotive w Stuttgarcie.



Od momentu przejęcia fabryki Hambach w styczniu 2021 roku firma INEOS zainwestowała w obiekt ponad 50 mln euro. Wcześniej - jeszcze pod skrzydłami Mercedesa - w 2019 roku za kwotę 470 mln euro w zakładzie uruchomiono nową linię produkcyjną. Ta przeznaczona dla Grenadiera obejmuje nowy, w pełni zautomatyzowany, warsztat blacharski, nową lakiernię półautomatyczną oraz zmodernizowaną halę montażu ogólnego. W Hambach znajduje się także nowe, zaawansowane technologicznie, centrum oceny jakości.

Reklama

Zdjęcie Ineos Grenadier /

Ineos Grenadier kończy testy

Po zaledwie 12 miesiącach rekonfiguracji nowej linii z myślą o Grenadierze spółka INEOS zbliża się do końca pierwszej fazy prób produkcyjnych (PTO1). Zbudowanie 130 Grenadierów PTO1 - tzw. preserii - ma kluczowe znaczenie w zakresie zdefiniowania procesu montażu, a także dostarczy inżynierom zbliżone do seryjnych pojazdy, które zostaną wykorzystane w końcowych etapach testów i certyfikacji. W marcu rozpocznie się faza PTO2, której celem będzie walidacja procesu montażu i kontroli jakości, tak aby przygotować produkcję pojazdów seryjnych do spełnienia wymogów dotyczących łańcucha dostaw, logistyki i tempa produkcji.

Obecnie firma zawarła już umowy z ponad setką partnerów handlowych i serwisowych z całego świata, a także z dystrybutorami części i partnerami finansującymi sprzedaż detaliczną.



***