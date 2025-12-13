W skrócie Ceny paliw w Polsce spadają drugi tydzień z rzędu, co daje kierowcom nadzieję na tańsze tankowanie przed Świętami Bożego Narodzenia.

Analitycy przewidują dalszy, choć niewielki spadek cen benzyny i diesla, podczas gdy ceny autogazu pozostaną bez zmian.

Jednak zapowiedziana przez Ministerstwo Infrastruktury podwyżka opłaty paliwowej od 2026 roku może znacząco ograniczyć dalsze spektakularne obniżki cen.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ostatni miesiąc w roku to czas wzmożonych wyjazdów związanych przede wszystkim z odwiedzinami bliskich. Szczególnie dzień przed Wigilią, a także 28 grudnia, na drogach będzie wzmożony ruch. Analitycy Refleksu przewidują, że średnie ceny detaliczne paliw od 15 do 19 grudnia 2025 r. po raz kolejny spadną. Kierowcy będą zatem mają spore powody do zadowolenia.

Ceny paliw w grudniu 2025 r. Ile będzie kosztować benzyna i diesel przed świętami?

"W przyszłym tygodniu benzyna może być tańsza średnio o 4 gr na litrze, a olej napędowy o 6 gr" - wskazali w piątek analitycy Refleksu. Od 5 do 12 grudnia hurtowa cena diesla w Orlenie spadła o 7 gr/l netto, a benzyna Pb95 staniała 8 gr/l.

Zdaniem analityków średnie ceny detaliczne paliw w przyszłym tygodniu wyniosą dla benzyny Pb95 - 5,80 zł/l (spadek o 4 gr), Pb98 - 6,54 zł/l (spadek o 4 gr), oleju napędowego - 6,12 zł/l (spadek o 6 gr), a LPG - 2,66 zł/l (bez zmian).

Paliwo znowu tanieje. Autogaz bez zmian

Obniżki cen paliw w Polsce są efektem stosunkowo taniej ropy naftowej i przede wszystkim dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA. To drugi tydzień z rzędu, gdy nad Wisłą ceny paliw na pylonach spadają. "Średnia cena benzyny Pb95 spadła w skali tygodnia o 3 gr/l do 5,84 zł/l. Olej napędowy potaniał w skali tygodnia 4 gr/l do poziomu 6,16 zł/l, ale w przypadku tego paliwa rośnie liczba stacji, gdzie diesla możemy zatankować poniżej 6 zł/l" - poinformowali analitycy.

Co ciekawe, na tym samym poziomie utrzymuje się cena autogazu, za który należy zapłacić 2,66 zł/l.

Czy ceny paliw spadną do 5,19 zł za litr?

Czy jest zatem realna szansa, że ceny paliw spadną do poziomu 5,19 zł za litr, o którym wspominał Donald Tusk? Chociaż zdaniem ekspertów w kolejnych tygodniach dojdzie do dalszych obniżek cen paliw w kraju, to średnie kwoty są nadal odległe od tych, które pozwoliłyby na obniżkę do poziomu 5,19 zł. W okresie 5-12 grudnia hurtowa cena diesla w Orlenie spadła 7 gr/l netto, natomiast benzyna Pb95 potaniała 8 gr/l netto, co teoretycznie otwiera drogę do dalszych obniżek cen na krajowych stacjach paliw.

Z drugiej jednak strony Minister Infrastruktury podwyższył stawki opłaty paliwowej na 2026 r. dla wszystkich rodzajów paliw o 4 proc. W przyszłym roku opłata wyniesie 210,29 zł za 1000 l benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 202,20 zł w bieżącym roku. Z kolei dla olejów napędowych - 453,52 zł wobec 436,07 zł w 2025 r., a dla autogazu opłata wzrośnie z 246,87 zł do 256,75 zł. Spektakularnych obniżek na pylonach nie powinniśmy zatem oczekiwać.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL