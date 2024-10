Spis treści: 01 Myjnia na Orlenie. Cennik i programy

02 Myjnia na BP. Cennik i programy

03 Myjnia na Shell. Cennik i programy

04 Myjnia na CircleK. Cennik i programy

05 Jak podrożały myjnie automatyczne od 2023 roku?

06 Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach Orlen

07 Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach BP

08 Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach Shell

09 Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach CircleK

Myjnia na Orlenie. Cennik i programy

Myjnie automatyczne na stacjach Orlen oferują różne pakiety usług. Wśród nich wyróżnia się mycie ciśnieniowe, mycie aktywną pianą, woskowanie, suszenie oraz czyszczenie podwozia samochodu. W ramach podstawowego pakietu mamy mycie kół, mycie szamponem i suszenie. Poniżej prezentuje się pełny cennik myjni automatycznej na stacji Orlen.

Reklama

19,99 zł - program express - mycie kół, mycie szamponem, i suszenie;

mycie kół, mycie szamponem, i suszenie; 23,99 zł - program standard - mycie kół, mycie aktywną pianą, szamponem i suszenie;

mycie kół, mycie aktywną pianą, szamponem i suszenie; 27,99 zł - program optimum - mycie aktywną pianą, szamponem, woskowanie i suszenie,

mycie aktywną pianą, szamponem, woskowanie i suszenie, 31,99 zł - program premium - mycie ciśnieniowe, aktywną pianą, szamponem, mycie podwozia samochodu, woskowanie i suszenie; 119 zł - karnet na 5 myć

mycie ciśnieniowe, aktywną pianą, szamponem, mycie podwozia samochodu, woskowanie i suszenie; 119 zł - karnet na 5 myć 38,99 zł - program prefect - mycie ciśnieniowe, aktywną pianą, szamponem, mycie podwozia samochodu, wcieranie "super wosku" (polerowanie) i suszenie; 149 - karnet na 5 myć

Myjnia na BP. Cennik i programy

Brytyjskie BP to kolejna sieć stacji paliw, na których możemy umyć samochód z pomocą myjni automatycznej. Na myjni mamy do wyboru 5 programów: Program express, podstawowy, srebrny, złoty oraz premium MAX.

22,99 zł - program express - Mycie szamponem, mycie kół;

Mycie szamponem, mycie kół; 27,99 zł - program podstawowy - mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana;

mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana; 31,99 zł - program srebrny - mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana, zabezpieczenie woskiem NANO SONAX;

mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana, zabezpieczenie woskiem NANO SONAX; 33,99 zł - program złoty - mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana, zabezpieczenie woskiem NANO SONAX, mycie podwozia;

mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana, zabezpieczenie woskiem NANO SONAX, mycie podwozia; 43,99 zł - program premium MAX - mycie szamponem, mycie kół, aktywna piana, zabezpieczenie woskiem NANO SONAX, mycie podwozia, trzykrotne mycie, powłoka ochronno nabłyszczająca SONAX MOLECULAR, podwójne osuszanie tyłu samochodu.

Myjnia na Shell. Cennik i programy

Na stacjach Shell programy oraz cennik jest również zbliżony do swoich konkurentów. Za podstawowy pakiet mycia obejmujący podstawowe mycie oraz suszenie zapłacimy 21,99 zł. Poniżej przedstawiamy pełny cennik oraz programy dostępne na myjni automatycznej na stacjach Shell.

21,99 zł - program express - mycie szczotkowe oraz suszenie;

- mycie szczotkowe oraz suszenie; 26,99 zł - program standard - mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk;

- mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk; 29,99 zł - program extra - mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk, mycie wysokociśnieniowe kół, mycie podwozia;

- mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk, mycie wysokociśnieniowe kół, mycie podwozia; 34,99 zł - program super extra - mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk, mycie wysokociśnieniowe kół, mycie podwozia, podwójna piana;

- mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk, mycie wysokociśnieniowe kół, mycie podwozia, podwójna piana; 42,99 zł - program ultra błysk - mycie szczotkowe, suszenie, aktywna piana oraz wosk, mycie wysokociśnieniowe kół, mycie podwozia, podwójna piana, polerowanie, wosk perfect shine.

Myjnia na CircleK. Cennik i programy

Na myjniach automatycznych na stacjach CircleK mamy dostępne tylko 4 programy mycia. W przypadku konkurentów mieliśmy do wyboru 5 programów. Za pakiet podstawowego mycia na CircleK zapłacimy 19,99 zł, co jest najtańszą ofertą na rynku - wraz ze stacjami Orlen. Poniżej przedstawiamy pełny cennik oraz programy na stacjach CircleK.

19,99 zł - pakiet podstawowy - mycie i suszenie;

- mycie i suszenie; 28,99 zł - pakiet standard - mycie, suszenie, aktywna piana, wysokie ciśnienie, mycie kół;

- mycie, suszenie, aktywna piana, wysokie ciśnienie, mycie kół; 36,99 zł - pakiet premium - mycie, suszenie, aktywna piana, wysokie ciśnienie, wosk zabezpieczający, mycie kół, mycie podwozia, usuwanie owadów;

- mycie, suszenie, aktywna piana, wysokie ciśnienie, wosk zabezpieczający, mycie kół, mycie podwozia, usuwanie owadów; 44,99 zł - pakiet super sezon - mycie, suszenie, aktywna piana, wysokie ciśnienie, wosk zabezpieczający, mycie kół, mycie podwozia, usuwanie owadów, wosk UltraShine, oraz zabezpieczenie lakieru MaxProtection.

Jak podrożały myjnie automatyczne od 2023 roku?

W ciągu ostatnich kilku lat mocno odczuliśmy efekty inflacji. Sprawdziliśmy, jak zmieniły się ceny na myjniach automatycznych na stacjach Orlen, BP, CircleK, Shell. Wzięliśmy pod uwagę najtańszy oraz najdroższy pakiet na każdej ze stacji.

Co zrobić, gdy myjnia nie domyła samochodu?

Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach Orlen

W 2023 roku za najtańszy pakiet myjni automatycznej na stacji Orlen zapłaciliśmy 19,99 zł. W roku 2024 cena się nie zmieniła i wciąż możemy umyć auto w tej cenie. W przypadku najdroższego pakietu cena zmieniła się z 34,99 zł na 38,99 zł.

Mandat za mycie samochodu w miejscu niedozwolonym. Kiedy można go dostać?

Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach BP

Za najtańszy pakiet express musieliśmy zapłacić 21,99 zł. W tym roku cena ta wynosi 22,99 zł. W przypadku najdroższego pakietu, cena wzrosła z 41,99 zł na 43,99 zł.

Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach Shell

W 2023 najtaniej mogliśmy umyć pojazd na stacjach Shell. Za najtańszy pakiet zapłaciliśmy 16,99 zł. W tym roku cena ta wynosi 21,99 zł. W przypadku najdroższego pakiet cena wzrosła z 39,99 zł na 42,99 zł.

Jak umyć auto na myjni bezdotykowej? Wystrzegaj się tych błędów

Zmiana cen na myjni automatycznej na stacjach CircleK

Koszt podstawowego mycia w 2023 roku wynosił 21,99 zł. Cena ta uległa obniżce, i w tym roku zapłacimy tylko 19,99 zł. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku najdroższego pakietu, gdzie cena spadła z 47,99 zł na 44,99 zł. To miłe zaskoczenie w czasach, w których jesteśmy już przyzwyczajeni do wzrostu cen rok do roku.