Hyundai Inster. Niewielka elektryczna nowość

Hyundai Inster to odpowiedź koreańskiego producenta na spadającą sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie. Ceny aut bateryjnych pozostają wciąż na wysokim poziomie i w związku z tym część producentów planuje lub wprowadza na europejski rynek niewielkie i stosunkowo tanie auta zasilane prądem. Właśnie do tego grona zalicza się Inster.

Samochód de facto plasuje się gdzieś pomiędzy segmentami A i B. Jego rozmiary prezentują się następująco:

Długość: 3 825 mm

Szerokość: 1 610 mm

Wysokość: 1 575 mm

Rozstaw osi: 2 580 mm

Warto dodać, że Inster jest blisko spokrewniony z modelem Casper. Wprowadzone na rynek w 2021 roku auto napędzane silnikiem benzynowym oferowane jest wyłącznie w Korei Południowej. W porównaniu z nim Inster oferuje większe nadwozie i rozstaw osi.

Zdjęcie Hyundai Inster jest spokrewniony z oferowanym tylko w Korei Południowej spalinowym modelem Inster. Charakteryzuje się jednak większym nadwoziem i rozstawem osi.

Hyundai Inster. Wygląd

Stylistyka Hyundaia Instera bez wątpienia może robić wrażenie. Mamy tutaj okrągłe światła czy zderzaki z, jak to określa producent, pikselową grafiką. Klienci mogą doposażyć to auto o reflektory projekcyjne LED i dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem. W zależności od specyfikacji oferowane będą 15-calowe stalowe felgi z kołpakami, a także 15- lub 17-calowe felgi aluminiowe. Bez wątpienia auto będzie zwracać na siebie uwagę na ulicach europejskich miast.

Wnętrze Hyundaia Instera. Dwa ekrany i fizyczne przyciski

Wnętrze Instera zdominowane jest przez dwa ekrany - cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz ekran multimediów w tym samym rozmiarze. Na szczęście pod nim nie brakuje różnego rodzaju fizycznych przycisków i pokręteł.

Zdjęcie Wnętrze Hyundaia Instera zdominowane jest przez dwa ekrany. Nie brakuje jednak również fizycznych przycisków. / materiały prasowe

Na wyposażeniu znajdziemy także bezprzewodową ładowarkę. W opcji dostępne będzie m.in. podgrzewanie przednich foteli i kierownicy. Kanapa w drugim rzędzie dzielona jest w proporcji 50:50. Auto oferuje 280 litrów przestrzeni bagażowej. Można ją powiększyć do 351 litrów.

Zdjęcie Bagażnik Hyundaia Instera oferuje 280 litrów. Po złożeniu tylnych foteli przestrzeń rośnie do 351 litrów. / materiały prasowe

Hyundai zwraca uwagę, że zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zastosował zrównoważone materiały. Przykładowo czarny lakier wykorzystuje barwnik uzyskany ze zużytych opon zamiast stosowanego z reguły pigmentu sadzy. Wewnątrz znaleźć można materiały pochodzące z butelek czy trzciny cukrowej.

Napęd Hyundaia Instera. Do wyboru dwie wersje

Standardowo Hyundai Inster wyposażony jest w akumulator o pojemności 42 kWh. Opcjonalnie klienci będą mogli zdecydować się na odmianę Long-Range z baterią o pojemności 49 kWh. W obu wariantach do napędu służy pojedynczy silnik elektryczny. W wersji z mniejszym akumulatorem generował on będzie 97 KM, a w tej drugiej - 115 KM. Moment obrotowy w obu odmianach będzie taki sam - 147 Nm.

Słabsza odmiana ma rozpędzać się do 100 km/h w 11,7 s, zaś mocniejsza - w 10,6 s. Podstawowa odmiana napędowa oferować ma zasięg na poziomie 300 km, zaś wersja Long-Range 355 km (według norm WLTP; więc realnie około 250-300 km). Niezależnie od wariantu ładowanie prądem stałym o mocy 120 kW pozwoli na uzupełnienie energii w akumulatorze z 10 do 80 proc. w ok. 30 minut.

Zdjęcie Hyundai Inster dostępny jest w dwóch wersjach napędowych - o mocy 97 KM i 115 KM. Moment obrotowy w obu jest taki sam - 147 Nm. / materiały prasowe

Ponadto Inster wyposażony jest w system Vehicle-to-Load, który zapewnia oddawanie energii. Przykładowo z samochodowego akumulatora można naładować elektryczne hulajnogi czy sprzęt kampingowy.

Kiedy Hyundai Inster trafi do Europy?

Hyundai Inster zadebiutuje latem tego roku, początkowo w Korei Południowej, a następnie w Europie. Ceny nie są jeszcze znane. Należy jednak zakładać, że będą one zbliżone do choćby Citroena e-C3, który właśnie ma być elektrykiem "dla ludu".

Za francuski model Polacy muszą zapłacić co najmniej 110 650 zł. Wówczas otrzymują auto o mocy 113 KM z zasięgiem w cyklu mieszanym WLTP do 326 km. W kwestii cen Instera warto również zwrócić uwagę na wypowiedź Lionela Keogha, szefa Hyundai France z lutego 2024 roku. W rozmowie z francuskim magazynem Auto Moto stwierdził on, że elektryczny odpowiednik modelu Casper kosztować ma ok. 20 tys. euro. Przy obecnym kursie walut to ok. 86 tys. zł.

To by znaczyło, że Hyundai Inster będzie rywalizował o miano najtańszego samochodu elektrycznego w Polsce z Dacią Spring, której ceny zaczynają się obecnie od 76 900 zł.

Zdjęcie Hyundai Inster w zależności od wersji ma dysponować zasięgiem do 300 lub 355 km. / materiały prasowe

Zdjęcie Wewnątrz Hyundaia Inster znajdziemy dwa 10,25-calowe ekrany - wyświetlacz wskaźników i ten do obsługi multimediów. / materiały prasowe

Zdjęcie Hyundai Inster najpierw pojawi się w Korei Południowej, a następnie w Europie. Ceny nie są jeszcze znane.