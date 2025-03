Takiego scenariusza z pewnością nie spodziewali się bolesławieccy policjanci, którzy zatrzymali się w dobrej wierze widząc unieruchomioną Audi A3 na pasie awaryjnym. Funkcjonariusze podjęli interwencję, aby sprawdzić, co jest przyczyną zatrzymania, a także ewentualnie udzielić pomocy medycznej. Kiedy zajrzeli do środka okazało się, że kierujący postanowił wykorzystać awarię samochodu na krótką drzemkę.

Nie zabrakło jednak pytań o powody postoju na pasie awaryjnym i w tym momencie doszło do kuriozalnej sytuacji. 41-letni obywatel Gruzji w rozmowie otwarcie przyznał się do kradzieży paliwa na jednej ze stacji paliw MOP w Kraśniku Dolnym, a także dokładnie wyjaśnił jak doszło do usterki.