Jak widać na opublikowanym nagraniu, kierowca Peugeota , wjeżdżając na rondo od strony Alei Solidarności, nie zastosował się do znaku drogowego nakazującego ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zderzenia, Mercedes dachował, a dwie osoby podróżujące pojazdem doznały obrażeń i zostały przewiezione do szpitala na szczegółowe badania.

Co to jest wymuszenie pierwszeństwa i jaki mandat grozi?

Policja przypomina, że poruszając się po drodze, kierowca jest zobowiązany do bacznego obserwowania znaków, jak również do stosowania się do zasad funkcjonujących na danym rodzaju skrzyżowania - np. na skrzyżowaniu równorzędnym powinniśmy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.