Spis treści: 01 Żywiec przeprasza za wpadkę

02 GIS ostrzega kierowców. Miało być 0 procent, a w butelce promile

03 Wypijesz piwo i stracisz prawo jazdy

04 Jakie kary za jazdę po alkoholu w 2024 roku?

05 Jazda pod wpływem alkoholu. Ile można mieć promili?

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę tylną (zwaną "kontretykietą"). Sugeruje ona, że to produkt bezalkoholowy, chociaż w rzeczywistości piwo zawiera alkohol w ilości 5,5% objętości.

Żywiec przeprasza za wpadkę

Producent precyzuje, że chodzi wyłącznie o produkt "Żywiec Jasne Pełne Butelka 500 ml"

Piwo zostało oznaczone etykietą piwa bezalkoholowego (Żywiec 0,0%), zamiast etykietą piwa z zawartością alkoholu - Żywiec Jasne Pełne. Pomyłce uległa jedynie etykieta z tyłu opakowania. tłumaczy Grupa Żywiec.

GIS ostrzega kierowców. Miało być 0 procent, a w butelce promile

W efekcie - jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny - marka Żywiec zadecydowała się wycofać z obrotu feralną partię. Ściślej - chodzi o piwo Żywiec Jasne Pełne 0,5 l o numerze partii L4165616DZ (Kody produkcyjne: od L4166616D0500 do L4166616D0545) z terminem przydatności do spożycia 14.06.2025.

Reklama

Niewinna z pozoru pomyłka na linii produkcyjnej może mieć ogromne konsekwencje zwłaszcza dla nieświadomych kierowców. Warto przypomnieć, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w gdzie kierowcy najczęściej poddawani są kontrolom na działanie alkoholu. Przykładowo, w 2022 roku w alkomat dmuchnęło w Polsce blisko 12,4 mln kierowców. Dla porównania, w roku 2023 było to już 13,8 mln. Wynik robi tym większe wrażenie, że liczba wszystkich kierowców w Polsce od lat oscyluje w okolicach 20 milionów. Z drugiej strony trzeba jednak wziąć pod uwagę, że policyjne statystyki mówią nie tyle o kierowcach, co "kierujących", a do tych zaliczyć też trzeba np. rowerzystów.

Wypijesz piwo i stracisz prawo jazdy

Metabolizm alkoholu to bardzo indywidualna sprawa. Przeciętnie organizm człowieka potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na "przetrawienie" 20 g czystego alkoholu. Taką ilość znajdziemy w: 60 ml wódki, 200 ml wina lub - właśnie - 500 ml piwa. Na tempo metabolizmu alkoholu wpływają takie czynniki jak: wiek, płeć, wzrost, waga, rodzaj i ilość spożytego alkoholu, czas, w jakim go spożyto, przyjmowane leki i dolegliwości zdrowotne (problemy z wątrobą spowalniają proces). Pechowcy, którzy - nieświadomie - siądą za kierownicę wkrótce po wypiciu "bezalkoholowego" Żywca z wadliwej partii narażają się więc na realne ryzyko utraty prawa jazdy.

Na szczęście prawdopodobieństwo takiego obrotu sprawy jest niewielkie. Przedstawiciele Grupy Żywiec uspokajają bowiem, że wadliwe oznakowanie dotyczy maksymalnie 1000 butelek piwa.

Precyzyjnie zidentyfikowaliśmy ilość wadliwego towaru, dlatego informujemy, że incydent dotyczy jedynie wskazanej liczby produktów - dodają przedstawiciele Grupy Żywiec

Jakie kary za jazdę po alkoholu w 2024 roku?

W Polsce dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowcy wynosi do 0,2 promila we krwi (poniżej 0,1 mg w wydychanym 1 dm3 powietrza). Po przekroczeniu tej wartości kierowcę musi się liczyć z karą przewidzianą przez kodeks wykroczeń lub kodeks karny. Zależą one do stopnia upojenia alkoholowego, bo nasz system prawny rozróżnia:

stan po spożyciu alkoholu - od 0,2 do 0,5 promila (od 0,1 mg do 0,25 mg w wydychanym 1 dm3 powietrza) - prowadzenie pojazdu mając takie stężenie alkoholu we krwi jest traktowane jako wykroczenie i skutkuje karami (mandat);

stan nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg w wydychanym 1 dm3 powietrza) -prowadzenie pojazdu mając takie stężenie alkoholu we krwi jest traktowane jako przestępstwo i skutkuje znacznie surowszymi karami (np. zakaz prowadzenia pojazdów).

Jazda pod wpływem alkoholu. Ile można mieć promili?

Przekroczenie limitu 0,2 promila w organizmie (często wystarczy do tego wypicie jednego piwa) oznacza dla kierowcy poważne kłopoty. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 promila do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w wydychanym 1 dm3 powietrza) grozi:

areszt;

grzywna do 5000 zł;

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w wydychanym 1 dm3 powietrza), usankcjonowane jest znacznie surowszymi następstwami. Kary są wówczas znacznie dotkliwsze:

grzywna;

nawiązka;

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat (lub dożywotnio, jeżeli spowodowany został wypadek, w którym są zabici lub ranni);

ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat.