Fotoradary wrócą do straży miejskiej? Jest odpowiedź ministerstwa

W 2023 roku z winy kierujących pojazdami miało miejsce 19 058 wypadków, w wyniku czego na śmierć poniosły 1622 osoby. W celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach pojawiły się postulaty o przywrócenie straży miejskiej prawa do korzystania z fotoradarów. We wrześniu interpelacja w tej sprawie trafiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Właśnie poznaliśmy odpowiedź resortu.

Zdjęcie Fotoradary dla straży miejskiej? Jest odpowiedź ministerstwa / Lukasz Piecyk/REPORTER / East News