Fiat Tipo nie zniknął z rynku całkowicie. Wciąż można go kupić np. w Czechach. Oferowany jest tam w nadwoziu sedan i z silnikiem Diesla.

Wzrost cen spowodowany coraz bardziej restrykcyjnymi normami emisji doprowadził jednak do wycofania go z rynku.

Fiat Tipo to swego czasu jeden z najbardziej lubianych samochodów w naszym kraju. W momencie swojego debiutu, w 2016 roku, auto z nadwoziem sedan, klimatyzacją i benzynowym silnikiem o pojemności 1,4 kosztował w Polsce 42 600 zł. W efekcie przez wiele miesięcy był to najchętniej kupowany przez osoby prywatne nowy samochód w Polsce. Wszystko zmieniło się jednak w 2020 roku. Wówczas w ramach przepisów CAFE wprowadzono nowe limity emisji dwutlenku węgla.

W efekcie włoski producent został zmuszony do wprowadzenia nowego silnika 1.0 Turbo, w wyniku czego cena bazowego egzemplarza wzrosła do 62 700 zł. Wkrótce potem z oferty wycofano sedana. W salonach pojawił się z kolei uterenowiony Tipo Cross.

Z uwagi na to, że emisja wciąż była duża w 2022 roku Tipo zostało wyposażone w opracowany już przez koncern Stellantis, napęd hybrydowy. Do oferty wprowadzono wówczas wersję z silnikiem 1,5 o mocy 130 KM standardowo sprzężoną z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Fiat Tipo przestał już być budżetowym autem - cennik po raz pierwszy przebił barierę 100 tys. zł.

Pod koniec rynkowego żywota Tipo w ofercie pozostała tylko wersja hybrydowa i diesel o pojemności 1,3 (tylko w przypadku kombi). Bazowy hatchback kosztował katalogowo 123 tys. zł, a kombi z dieslem 114 900 zł. Skutek był taki, że do auto będące do niedawna bestsellerem szorowało po dnie w rankingach sprzedaży. Kolejna wymuszona przez normy podwyżka całkowicie podważałaby sens oferowania tego modelu. W efekcie Fiat zdecydował się wycofać ten model ze sprzedaży. Całkowicie? Nie do końca.