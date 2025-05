Fiat 126p do zadań specjalnych. Takiej wersji jeszcze nie widziałeś

Specjalistyczny Pingwin 04 na bazie Fiata 126p był używany do malowania oznakowania poziomego dróg i krawężników.

Specjalistyczny Pingwin 04 powstał na bazie popularnego wówczas Fiata 126p, jednak został znacznie przeprojektowany. Przede wszystkim nie służył do przewozu ludzi, lecz stał się specjalistycznym pojazdem wykorzystywanym przez drogowców do nanoszenia oznakowania poziomego na drogach, a także do malowania krawężników i przejść dla pieszych.