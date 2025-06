Dotychczasowe problemy branży motoryzacyjnej mogą być jedynie wstępem do znacznie poważniejszego kryzysu. W poufnym liście datowanym na 9 maja i skierowanym do przedstawicieli amerykańskiej administracji, do którego ostatnio dotarł Reuters, szef organizacji handlowej reprezentującej największych producentów samochodów - w tym General Motors, Toyotę, Volkswagena i Hyundaia - wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym ryzykiem niedoboru surowców niezbędnych do produkcji kluczowych komponentów motoryzacyjnych.

W piśmie wystosowano apel do obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych o zdecydowaną interwencję. Podkreślono, że brak dostępu do kluczowych komponentów może doprowadzić do wstrzymania działalności amerykańskich fabryk samochodów - i to nie za rok lub dwa, ale w okresie najbliższych kilku tygodni. W najbardziej krytycznych scenariuszach może to skutkować koniecznością ograniczenia produkcji, a nawet całkowitym zatrzymaniem linii montażowych.