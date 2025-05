Nie słabną złe informacje dotyczące japońskiego giganta - firmy Nissan. Producent, który do niedawna wręcz dominował na rynku, obecnie zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi globalnej sprzedaży i rentowności. W odpowiedzi na spadającą dynamikę na kluczowych rynkach, koncern zdecydował się wdrożyć plany awaryjne, które obejmują m.in. wygaszanie nierentownych fabryk oraz masową redukcję zatrudnienia. Jak podaje agencja Reuters, pierwsze działania w tym zakresie zostały już podjęte.

Dziennikarze Reutera uzyskali bowiem dostęp do wewnętrznej korespondencji działu firmy działającego w Stanach Zjednoczonych. Z informacji wynika, że koncern rozpoczął oferowanie odpraw swoim pracownikom. W ramach planowanych cięć kadrowych Nissan zaproponował pakiety wyrównawcze pracownikom zakładu w Canton w stanie Mississippi oraz zatrudnionym na etatach w działach kadr, planowania, IT i finansów. Agencja Reuters nie była jednak w stanie ustalić, ilu pracowników otrzymało propozycję odpraw ani ilu z nich ją zaakceptowało.

To jednak nie wszystko. Z osobnego e-maila przejrzanego przez agencję Reuters wynika, że trzeci co do wielkości producent samochodów w Japonii zawiesił na całym świecie podwyżki wynagrodzeń uzależnione od wyników za bieżący rok obrotowy. Równocześnie firma przygotowuje plan awaryjny, który zakłada sprzedaż części swoich aktywów. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z rozważanych działań jest zbycie globalnej siedziby firmy, mieszczącej się w Jokohamie.