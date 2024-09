Europejski gigant w opałach. Jaka przyszłość czeka fabrykę w Gdańsku?

Northvolt - największy producent baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych w Europie poinformował o konieczności przeprowadzenia daleko idącej restrukturyzacji w celu optymalizacji dotychczasowej działalności. Jak poinformowali przedstawiciele spółki - głównym celem przeglądu strategicznego jest skoncentrowanie zasobów na osiągnięciu pozycji lidera w zrównoważonej produkcji ogniw.

Northvolt planuje zmiany. Konieczna redukcja etatów

Plany zakładają m.in. rozbudowę pierwszej fazy gigafabryki Northvolt Ett w Szwecji, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału światowej klasy ośrodka badawczo-rozwojowego Northvolt Labs w Vasteras. Niestety wraz z tym firma zdecydowała m.in. o zamknięciu i sprzedaży swojego zakładu w Borlange w Szwecji i integracji działalności kalifornijskiej spółki Cuberg i szwedzkiej Northvolt Labs. Przedsiębiorstwo poinformowało także o konieczności wstrzymania dotychczasowej produkcji w niektórych zakładach firmy i idącej wraz z tym redukcji etatów.

Działania oszczędnościowe niezbędne do tego, aby Northvolt mógł osiągnąć swój główny cel, będą obejmowały trudne decyzje dotyczące wielkości zatrudnienia. Nie podjęto ostatecznych decyzji co do dokładnego charakteru ewentualnej zmiany wielkości zatrudnienia. Northvolt prowadzi konstruktywne rozmowy ze związkami zawodowymi i dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować potrzebę zwolnień. poinformował Peter Carlsson dyrektor generalny Northvolt

Northvolt szuka partnerów i inwestorów w Gdańsku

Co powyższe zmiany oznaczają dla pracowników nowo otwartej fabryki w Gdańsku? Jak zaznacza producent - polski zakład "Northvolt Dwa" to jeden z największych tego typu obiektów na Starym Kontynencie. Celem firmy jest zapewnienie przyszłości tej jednostce biznesowej poprzez poszukiwanie potencjalnych partnerów i inwestorów. Dzięki zaangażowaniu finansowemu we wsparcie produkcji systemów bateryjnych i magazynów energii jest szansa na zachowanie ciągłości pracy. To ważne, biorąc pod uwagę, że budowa fabryki w Gdańsku pochłonęła ponad 200 mln dolarów, a całość energii potrzebnej do pracy zakładu pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Powodem kłopotów słabnący popyt na pojazdy elektryczne

Jak podkreślają osoby zaznajomione z sytuacją szwedzkiej firmy - jednym z powodów wprowadzenia restrukturyzacji jest spadek popytu na samochody elektryczne. Ograniczenie produkcji wielu modeli bezemisyjnych skutkowało tąpnięciem na rynku baterii litowo-jonowych. Co więcej - nic nie wskazuje na to, by sytuacja wkrótce miała ulec poprawie. Chociaż sytuacja na rynku jest trudna, Peter Carlsson nie ma wątpliwości co do postępu rozwoju elektryfikacji. Jednocześnie jak zaznaczano w komunikacie firmy Northvolt - długoterminowe perspektywy dla producentów ogniw wciąż są dobre.