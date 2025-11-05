W skrócie Chińskie marki samochodów notują dynamiczny wzrost sprzedaży w Europie, osiągając rekordowe udziały rynkowe.

Największym zainteresowaniem cieszą się SUV-y takich marek jak MG, BYD i Jaecoo, które dominują w swoich segmentach.

Hybrydowy BYD Seal U stał się najczęściej wybieranym PHEV w Europie, wyprzedzając nawet Volkswagena Tiguana.

Chińskie pojazdy notują w Europie systematyczny wzrost popularności, a proces ich ekspansji wydaje się trudny do zatrzymania. Pomimo wprowadzenia w październiku 2024 roku ceł na import elektrycznych samochodów z Chin, producenci z tego kraju konsekwentnie umacniają swoją pozycję na europejskim rynku. Liczba obecnych marek rośnie, a dynamika sprzedaży utrzymuje się na wysokim poziomie.

Chińskie marki z rekordem sprzedaży w Europie

Chińskie marki biją kolejne rekordy sprzedaży w Europie. W pierwszym kwartale 2025 roku ich udział w całkowitej sprzedaży aut osiągnął 4,8 proc., ale prawdziwy przełom nastąpił we wrześniu. Jak informuje Automotive News Europe, w tym miesiącu chińscy producenci podwoili swój udział w rynku, a sprzedaż ich modeli wzrosła aż trzykrotnie. W efekcie, w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku udział chińskich marek w rynku europejskim sięgnął 5,3 proc., wobec 2,9 proc. rok wcześniej. Liczba rejestracji samochodów z Chin wzrosła o imponujące 83 proc., do 523 724 sztuk.

Najlepiej sprzedające się chińskie marki w Europie

Wśród marek notujących największy wzrost sprzedaży w Europie znalazły się dotychczasowi liderzy chińskiej motoryzacji - BYD, MG oraz Omoda/Jaecoo. Łączny udział tych producentów w europejskim rynku osiągnął już poziom 7,4 proc. Najchętniej wybieranym chińskim modelem pozostaje MG ZS - średniej wielkości SUV, którego ceny w Polsce zaczynają się od 85 500 zł. Do końca września 2025 roku sprzedano 94 966 egzemplarzy tego modelu.

Na drugim miejscu znalazł się BYD Seal U, hybrydowy SUV typu plug-in, dostępny na polskim rynku od jesieni 2024 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku model ten trafił do 55 504 nabywców w Europie. Pierwszą trójkę bestsellerów zamyka MG HS, z wynikiem 54 851 sprzedanych sztuk do końca września 2025 roku.

Europa pokochała chińskie SUV-y. MG, BYD i Jaecoo na prowadzeniu

Co ciekawe, prawie co piąty średniej wielkości SUV sprzedany we wrześniu był chiński, co pozwoliło markom z Państwa Środka wyprzedzić japońskich producentów pod względem udziału w rynku. Wzrost napędzała przede wszystkim silna sprzedaż hybrydy plug-in BYD Seal U, a także rosnąca popularność w pełni elektrycznych modeli BYD Sealion 7 i Xpeng G6. W efekcie udział chińskich marek w segmencie średnich SUV-ów osiągnął 13,9 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku.

Dynamiczny wzrost popytu odnotowano również w segmencie kompaktowych SUV-ów, gdzie najlepiej sprzedawały się MG HS, Jaecoo 7 i Omoda 5. Dzięki temu chińskie marki zwiększyły udział w tym segmencie do 13,2 proc., wobec 8,9 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

BYD przed Volkswagenem. Seal U najchętniej wybieraną hybrydą plug-in

Rok 2025 to także bezdyskusyjny triumf hybryd plug-in wśród chińskich marek. We wrześniu producenci tacy jak BYD, Jaecoo i MG kontrolowali już 20 proc. europejskiego rynku PHEV, a ich udział po dziewięciu miesiącach wyniósł 11,9 proc. Najlepiej sprzedającym się modelem wyposażonym w napęd plug-in był BYD Seal U, który we wrześniu osiągnął wynik 11 115 sprzedanych egzemplarzy, a od początku roku - 50 141 sztuk. Tak wysoka sprzedaż pozwoliła mu wyprzedzić Volkswagena Tiguana i objąć pozycję najpopularniejszego pojazdu PHEV w Europie.

