Europa coraz bardziej chińska. MG, BYD i Jaecoo z rekordami sprzedaży

Krzysztof Mocek

Chińscy producenci samochodów systematycznie umacniają swoją pozycję na globalnym rynku, stając się poważnym rywalem dla zachodnich koncernów. We wrześniu 2025 roku sprzedaż pojazdów chińskich marek wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Co piąty sprzedany w tym czasie SUV klasy średniej pochodził z Chin.

Samochody w jednym z chińskich portów czekają na załadunek na statek
Samochody w jednym z chińskich portów czekają na załadunek na statekAFP

W skrócie

  • Chińskie marki samochodów notują dynamiczny wzrost sprzedaży w Europie, osiągając rekordowe udziały rynkowe.
  • Największym zainteresowaniem cieszą się SUV-y takich marek jak MG, BYD i Jaecoo, które dominują w swoich segmentach.
  • Hybrydowy BYD Seal U stał się najczęściej wybieranym PHEV w Europie, wyprzedzając nawet Volkswagena Tiguana.
Chińskie pojazdy notują w Europie systematyczny wzrost popularności, a proces ich ekspansji wydaje się trudny do zatrzymania. Pomimo wprowadzenia w październiku 2024 roku ceł na import elektrycznych samochodów z Chin, producenci z tego kraju konsekwentnie umacniają swoją pozycję na europejskim rynku. Liczba obecnych marek rośnie, a dynamika sprzedaży utrzymuje się na wysokim poziomie.

Chińskie marki z rekordem sprzedaży w Europie

Chińskie marki biją kolejne rekordy sprzedaży w Europie. W pierwszym kwartale 2025 roku ich udział w całkowitej sprzedaży aut osiągnął 4,8 proc., ale prawdziwy przełom nastąpił we wrześniu. Jak informuje Automotive News Europe, w tym miesiącu chińscy producenci podwoili swój udział w rynku, a sprzedaż ich modeli wzrosła aż trzykrotnie. W efekcie, w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku udział chińskich marek w rynku europejskim sięgnął 5,3 proc., wobec 2,9 proc. rok wcześniej. Liczba rejestracji samochodów z Chin wzrosła o imponujące 83 proc., do 523 724 sztuk.

BYD Seal U startuje w Polsce od 190 tys. zł.
BYD Seal U startuje w Polsce od 190 tys. zł.Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Najlepiej sprzedające się chińskie marki w Europie

Wśród marek notujących największy wzrost sprzedaży w Europie znalazły się dotychczasowi liderzy chińskiej motoryzacji - BYD, MG oraz Omoda/Jaecoo. Łączny udział tych producentów w europejskim rynku osiągnął już poziom 7,4 proc. Najchętniej wybieranym chińskim modelem pozostaje MG ZS - średniej wielkości SUV, którego ceny w Polsce zaczynają się od 85 500 zł. Do końca września 2025 roku sprzedano 94 966 egzemplarzy tego modelu.

Na drugim miejscu znalazł się BYD Seal U, hybrydowy SUV typu plug-in, dostępny na polskim rynku od jesieni 2024 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku model ten trafił do 55 504 nabywców w Europie. Pierwszą trójkę bestsellerów zamyka MG HS, z wynikiem 54 851 sprzedanych sztuk do końca września 2025 roku.

Europa pokochała chińskie SUV-y. MG, BYD i Jaecoo na prowadzeniu

Co ciekawe, prawie co piąty średniej wielkości SUV sprzedany we wrześniu był chiński, co pozwoliło markom z Państwa Środka wyprzedzić japońskich producentów pod względem udziału w rynku. Wzrost napędzała przede wszystkim silna sprzedaż hybrydy plug-in BYD Seal U, a także rosnąca popularność w pełni elektrycznych modeli BYD Sealion 7 i Xpeng G6. W efekcie udział chińskich marek w segmencie średnich SUV-ów osiągnął 13,9 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku.

    Dynamiczny wzrost popytu odnotowano również w segmencie kompaktowych SUV-ów, gdzie najlepiej sprzedawały się MG HS, Jaecoo 7 i Omoda 5. Dzięki temu chińskie marki zwiększyły udział w tym segmencie do 13,2 proc., wobec 8,9 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

    BYD przed Volkswagenem. Seal U najchętniej wybieraną hybrydą plug-in

    Rok 2025 to także bezdyskusyjny triumf hybryd plug-in wśród chińskich marek. We wrześniu producenci tacy jak BYD, Jaecoo i MG kontrolowali już 20 proc. europejskiego rynku PHEV, a ich udział po dziewięciu miesiącach wyniósł 11,9 proc. Najlepiej sprzedającym się modelem wyposażonym w napęd plug-in był BYD Seal U, który we wrześniu osiągnął wynik 11 115 sprzedanych egzemplarzy, a od początku roku - 50 141 sztuk. Tak wysoka sprzedaż pozwoliła mu wyprzedzić Volkswagena Tiguana i objąć pozycję najpopularniejszego pojazdu PHEV w Europie.

    Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakłoMaciej OlesiukINTERIA.PL

