Ekspresowo ze Szczecina do Gdańska. Nowy odcinek S6 jeszcze w czerwcu

Spis treści: 01 Droga S6 połączy Szczecin z Trójmiastem

02 Kolejny odcinek drogi S6 jeszcze w czerwcu

03 Kiedy trasa od Szczecina do Gdańska będzie gotowa?

Droga ekspresowa S6 będzie najważniejszą trasą na Pomorzu, a także jednym z istotniejszych połączeń na drogowej mapie całego kraju. Połączy ona Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię oraz Gdańsk, od autostrady A6 w okolicy Kołbaskowa aż do początku A1 w Rusocinie. Łącznie trasa ta będzie miała blisko 400 km długości.

Oczywiście gotowa droga znacząco ułatwi przejazd osobom podróżującym w celach turystycznym. Niewątpliwie inwestycja ma również znaczenie gospodarcze. Trasa będzie stanowić drogowe połączenie portów morskich Świnoujścia, Szczecina i portów Trójmiasta.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 220 km tej trasy. Są to fragmenty od Goleniowa do Koszalina i od Bożepola Wielkiego do Rusocina. Jednym z odcinków pozostających w realizacji jest licząca blisko 4 km trasa między węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód, który stanowić będzie część obwodnicy Koszalina i Sianowa. Z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że już wkrótce kierowcy skorzystają z tego fragmentu.

Jak poinformowano, wykonane zostały już główne roboty drogowe, ogrodzenia. Zamontowano również cyfrowe tablice informacyjne. Oprócz tego na skarpach prowadzone są prace wykończeniowe, a na drodze dojazdowej budowany jest przepust. Jeśli chodzi o liczącą niemal 800 metrów długości estakadę, dobiegły końca "zasadnicze prace" na nitce północnej.

Planuje się, że jeszcze w czerwcu 2024 roku obwodnica z północną nitką estakady zostaną oddane do użytku kierowcom. Południowa nitka ma być udostępniona kilka tygodni później. Na węźle Sianów Zachód trasa połączy się z oddanym do użytku w zeszłym roku niemal 5,5-kilometrowym odcinkiem obwodnicy, prowadzącym od wspomnianego już węzła Sianów Zachód do węzła Sianów Wschód.