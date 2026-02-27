Spis treści: Które marki są najmniej awaryjne? Jakie silniki ma Toyota Corolla? Jakie samochody są niezawodne?

Ranking niezawodności JD Power U.S. Vehicle Dependability Study to coroczny ranking wiodącej amerykańskiej organizacji konsumenckiej JD Power, która już blisko 60 lat zajmuje się badaniem amerykańskiego rynku motoryzacyjnego, a od 1989 r. analizuje dane dotyczące niezawodności i trwałości samochodów. Najnowsza edycja badania odbyła się między grudniem 2024 r. i listopadem 2025 r. 33 268 właścicieli trzyletnich pojazdów odpowiadało na pytania dotyczące m.in. układu napędowego, systemu inforozrywki czy klimatyzacji.

Które marki są najmniej awaryjne?

Na podstawie tych informacji ułożono ranking niezawodności marek, w którym niższa liczba punktów oznacza wyższą niezawodność. Zwycięzcą został Lexus, który uzyskał 151 punktów. Na kolejnych miejscach podium znalazł się Buick (160 punktów) i Mini (168 punktów). Średnia rynkowa wyniosła z kolei 204 punkty.

Ranking niezawodności modeli został podzielony na poszczególne segmenty. W aż ośmiu na 15 wygrały samochody koncernu Toyoty. Część samochodów nie jest oferowana w Europie, ale dwa z nich trafiają również do klientów na Starym Kontynencie. Szczególnie z perspektywy polskiego rynku wyglądać może pierwsze miejsce w kategorii Compact Car. Na pierwszym miejscu znalazł się najchętniej kupowany nowy samochód w naszym kraju w 2025 roku: Toyota Corolla.

Jakie silniki ma Toyota Corolla?

W Polsce model dostępny jest w trzech wariantach nadwozia: hatchback, sedan i kombi. Kombi wyposażone jest w 140-konny układ hybrydowy na bazie benzynowego silnika o pojemności 1,8 l lub hybrydę 178-konną, której bazą jest dwulitrowa jednostka benzynowa. W przypadku sedana do dyspozycji mamy tylko ten pierwszy układ (ale w ofercie są wciąż egzemplarze z rocznika 2024 wyposażone w 1,5-litrowy silnik benzynowy generujący 125 KM).

Dla porównania w Stanach Zjednoczonych Corolla oferowana jest tylko jako sedan lub hatchback. W przypadku pierwszego nadwozia znajdziemy 96-konny silnik o pojemności 1,8 l lub dwulitrową jednostkę generującą 169 KM. Hatchback wyposażony jest wyłącznie w ten drugi wariant napędowy.

Jakie samochody są niezawodne?

Warto jednak dodać, że z samochodów znanych w Polsce, rankingi niezawodności w swoich kategoriach wygrały również Toyota Camry (Midsize Car), Subaru Crosstrek (Small SUV), Lexus (Small Premium SUV) i BMW X4 (Compact Premium SUV).

