W skrócie W Polsce w 2025 roku przeprowadzono 22 836 716 badań technicznych pojazdów, z czego 455 tys. zakończyło się wynikiem negatywnym.

Największe problemy z zaliczeniem przeglądu technicznego miały modele Opel Astra, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi A4 i Ford Focus.

Najwyższy odsetek negatywnych wyników badań dotyczył motoryzacyjnych weteranów, których średni wiek zbliżał się do 20 lat i często po nieudanym przeglądzie trafiały do punktów złomowania.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że 2025 rok zamknął się liczbą 22 836 716 badań technicznych wykonanych przez 5 509 podstawowych (2 949) i okręgowych (2 560) i Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Przytłaczającą większość, bo aż 21 819 282 stanowiły najpopularniejsze - okresowe - badania techniczne, z których aż 21 370 104 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że na 1 samochód, który nie zaliczył obowiązkowego przeglądu przypadało aż 47 aut, których właściciele opuścili SKP z upragnioną pieczątką w dowodzie rejestracyjnym.

Badania techniczne 2025: te auta najczęściej oblewały przegląd

Specjalizująca się w badaniu historii pojazdów polska firma AutoDNA dotarła do danych o samochodach, które w 2025 roku miały największe problemy z zaliczeniem obowiązkowego przeglądu. Biorąc pod uwagę, że w pierwszej dziesiątce znajdziemy kilka modeli, które coraz rzadziej spotkać można na naszych drogach, nietypowy ranking okrzyknąć można zestawieniem najbardziej "zajechanych" samochodów w Polsce.

Według statystyk autoDNA modelami z największą liczbą badań technicznych, które zakończyły się wynikiem negatywnym w 2025 roku były:

Opel Astra ,

Volkswagen Golf ,

Volkswagen Passat ,

Audi A4 ,

Ford Focus.

Wyniki nie są jednak żadnym zaskoczeniem, bo - przynajmniej wśród pierwszej trójki - znajdziemy przecież najpopularniejsze obecnie samochody w Polsce. Nie można też zapominać, że Golf, Astra i A4 to najczęściej sprowadzane do naszego kraju w 2025 roku auta używane, a każdy z takich pojazdów przed zarejestrowaniem w wydziale komunikacji musi przecież zaliczyć obowiązkową wizytę w SKP.

Diagnosta nie miał litości. Te auta najczęściej wracają bez pieczątki

Rzeczywistą skalę problemów technicznych wśród konkretnych modeli widać dopiero po wyodrębnieniu modeli z najwyższym odsetkiem negatywnych wyników badań. W przypadku wspomnianej wcześniej piątki odsetek aut z wynikiem negatywnym wygląda następująco:

Volkswagen Golf - 2,15 proc.,

Opel Astra - 2,68 proc.,

Volkswagen Passat - 2,28 proc.,

Audi A4 - 2,24 proc.,

Ford Focus - 2,67 proc.

W przypadku aut, które rzeczywiście najczęściej nie zaliczały w 2025 roku obowiązkowych badań technicznych odsetek był blisko dwukrotnie większy i ocierał się o wynik 5 proc.

10 aut, które najczęściej nie zaliczały badania technicznego w Polsce w 2025 roku TOP 10 modeli z najwyższym odsetkiem negatywnych badań technicznych (wśród 300 najpopularniejszych modeli) Marka Model Liczba badań Liczba badań negatywnych Odsetek badań negatywnych 1 Renault Thalia 21 844 1 064 4,87% 2 Peugeot 206 57 264 2 643 4,62% 3 Chevrolet Aveo 32 003 1 407 4,40% 4 Hyundai Getz 21 512 945 4,39% 5 Daewoo Matiz 12 540 536 4,27% 6 Daewoo Lanos 8 696 365 4,20% 7 Nissan Primera 10 622 435 4,10% 8 Volkswagen Lupo 14 751 604 4,09% 9 Nissan Almera 14 764 601 4,07% 10 Fiat Stilo 13 887 557 4,01%

Szybki rzut oka w zestawienie z 2025 roku nie pozostawia wątpliwości - w tabeli znajdziemy niemal samych motoryzacyjnych weteranów, których rynkowa kariera zakończyła się około 20 lat temu. Biorąc pod uwagę, że średni wiek złomowanego w 2025 roku samochodu w Polsce wynosił 22,4 roku śmiało założyć można, że wiele z pojazdów, które nie zaliczyły badania technicznego z SKP trafiło prosto do punktu złomowania.

Idziemy o zakład, że wielu właścicieli takich modeli, jak chociażby Hyundai Getz, Daewoo Matiz czy Nissan Almera dopiero na badaniu technicznym odkryło, że podłoga w ich pojeździe trzyma się jedynie na słowo honoru.

Ciekawie jednak wygląda obecność w tym zestawieniu Renault Thalii, Peugeota 206 czy poczciwego Daewoo Lanosa, które w wielu przypadkach były zaskakująco dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Mowa przecież o modelach chętnie wybieranych niegdyś przez klientów indywidualnych, którzy często decydowali się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. W takim kontekście zakładać można, że auta są dziś skrajnie wyeksploatowane, a koszty naprawy przekraczają ich wartość.

