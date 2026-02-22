Diagności bez litości. 10 najbardziej "zajechanych" aut w Polsce
W ubiegłym roku w Polsce przeprowadzono ponad 22,8 mln badań technicznych pojazdów. Zaledwie nieco ponad 455 tys. z nich zakończyło się wynikiem negatywnym. Które modele miały największe kłopoty z zaliczeniem przeglądu? Oto najnowsze dane z polskich stacji kontroli pojazdów.
W skrócie
- W Polsce w 2025 roku przeprowadzono 22 836 716 badań technicznych pojazdów, z czego 455 tys. zakończyło się wynikiem negatywnym.
- Największe problemy z zaliczeniem przeglądu technicznego miały modele Opel Astra, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi A4 i Ford Focus.
- Najwyższy odsetek negatywnych wyników badań dotyczył motoryzacyjnych weteranów, których średni wiek zbliżał się do 20 lat i często po nieudanym przeglądzie trafiały do punktów złomowania.
Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że 2025 rok zamknął się liczbą 22 836 716 badań technicznych wykonanych przez 5 509 podstawowych (2 949) i okręgowych (2 560) i Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Przytłaczającą większość, bo aż 21 819 282 stanowiły najpopularniejsze - okresowe - badania techniczne, z których aż 21 370 104 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że na 1 samochód, który nie zaliczył obowiązkowego przeglądu przypadało aż 47 aut, których właściciele opuścili SKP z upragnioną pieczątką w dowodzie rejestracyjnym.
Badania techniczne 2025: te auta najczęściej oblewały przegląd
Specjalizująca się w badaniu historii pojazdów polska firma AutoDNA dotarła do danych o samochodach, które w 2025 roku miały największe problemy z zaliczeniem obowiązkowego przeglądu. Biorąc pod uwagę, że w pierwszej dziesiątce znajdziemy kilka modeli, które coraz rzadziej spotkać można na naszych drogach, nietypowy ranking okrzyknąć można zestawieniem najbardziej "zajechanych" samochodów w Polsce.
Według statystyk autoDNA modelami z największą liczbą badań technicznych, które zakończyły się wynikiem negatywnym w 2025 roku były:
- Opel Astra,
- Volkswagen Golf,
- Volkswagen Passat,
- Audi A4,
- Ford Focus.
Wyniki nie są jednak żadnym zaskoczeniem, bo - przynajmniej wśród pierwszej trójki - znajdziemy przecież najpopularniejsze obecnie samochody w Polsce. Nie można też zapominać, że Golf, Astra i A4 to najczęściej sprowadzane do naszego kraju w 2025 roku auta używane, a każdy z takich pojazdów przed zarejestrowaniem w wydziale komunikacji musi przecież zaliczyć obowiązkową wizytę w SKP.
Diagnosta nie miał litości. Te auta najczęściej wracają bez pieczątki
Rzeczywistą skalę problemów technicznych wśród konkretnych modeli widać dopiero po wyodrębnieniu modeli z najwyższym odsetkiem negatywnych wyników badań. W przypadku wspomnianej wcześniej piątki odsetek aut z wynikiem negatywnym wygląda następująco:
- Volkswagen Golf - 2,15 proc.,
- Opel Astra - 2,68 proc.,
- Volkswagen Passat - 2,28 proc.,
- Audi A4 - 2,24 proc.,
- Ford Focus - 2,67 proc.
W przypadku aut, które rzeczywiście najczęściej nie zaliczały w 2025 roku obowiązkowych badań technicznych odsetek był blisko dwukrotnie większy i ocierał się o wynik 5 proc.
TOP 10 modeli z najwyższym odsetkiem negatywnych badań technicznych (wśród 300 najpopularniejszych modeli)
Marka
Model
Liczba badań
Liczba badań negatywnych
Odsetek badań negatywnych
1
Renault
Thalia
21 844
1 064
4,87%
2
Peugeot
206
57 264
2 643
4,62%
3
Chevrolet
Aveo
32 003
1 407
4,40%
4
Hyundai
Getz
21 512
945
4,39%
5
Daewoo
Matiz
12 540
536
4,27%
6
Daewoo
Lanos
8 696
365
4,20%
7
Nissan
Primera
10 622
435
4,10%
8
Volkswagen
Lupo
14 751
604
4,09%
9
Nissan
Almera
14 764
601
4,07%
10
Fiat
Stilo
13 887
557
4,01%
Szybki rzut oka w zestawienie z 2025 roku nie pozostawia wątpliwości - w tabeli znajdziemy niemal samych motoryzacyjnych weteranów, których rynkowa kariera zakończyła się około 20 lat temu. Biorąc pod uwagę, że średni wiek złomowanego w 2025 roku samochodu w Polsce wynosił 22,4 roku śmiało założyć można, że wiele z pojazdów, które nie zaliczyły badania technicznego z SKP trafiło prosto do punktu złomowania.
Idziemy o zakład, że wielu właścicieli takich modeli, jak chociażby Hyundai Getz, Daewoo Matiz czy Nissan Almera dopiero na badaniu technicznym odkryło, że podłoga w ich pojeździe trzyma się jedynie na słowo honoru.
Ciekawie jednak wygląda obecność w tym zestawieniu Renault Thalii, Peugeota 206 czy poczciwego Daewoo Lanosa, które w wielu przypadkach były zaskakująco dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Mowa przecież o modelach chętnie wybieranych niegdyś przez klientów indywidualnych, którzy często decydowali się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. W takim kontekście zakładać można, że auta są dziś skrajnie wyeksploatowane, a koszty naprawy przekraczają ich wartość.