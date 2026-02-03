Spis treści: Ikony polskich dróg idą na złom. Mają po 22 lata i 260 tys. przebiegu Auta na gazie jeżdżą aż odpadną koła? Jakie auta złomowali Polacy w 2025 roku? Lista najczęściej złomowanych samochodów w Polsce w 2025 roku

Jak wynika z przekazanych Interii danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w 2025 w stacjach demontażu pojazdów skończyło swoją drogową karierę 585 562 samochodów osobowych. Dla porównania na koniec 2024 roku takich wyrejestrowań było niespełna 451 tys. Oznacza to, że w skali roku ruch w punktach złomowania pojazdów wzrósł o rekordowe 30 proc. Jakich pojazdów najczęściej - z reguły za darmo - pozbywają się dziś polscy kierowcy?

Średni wiek zezłomowanego w 2025 roku samochodu osobowego wynosił 22,4 roku. Średni przebieg takiego samochodu - przynajmniej jeśli wierzyć danym z CEPiKu - to 263 400 km.

Dla porównania, statystyczny wiek zarejestrowanego w Polsce samochodu na koniec 2025 roku to 15,3 roku, a średni wiek auta sprowadzonego do kraju w 2025 roku wynosił 12,6 roku. Śmiało można więc powiedzieć, że przeciętna kariera używanego auta, które trafia na polskie drogi w ramach tzw. "importu indywidualnego" trwa w Polsce jeszcze przez około 9,5 roku.

Metryka wskazuje, że ze statystycznego punktu widzenia na złom trafiają dziś pojazdy wyprodukowane w połowie 2003 roku. Mowa więc o takich ikonach polskich dróg, jak m.in. Opel Astra G, Volkswagen Golf IV czy Volkswagen Passat B5, które coraz częściej dojeżdżają właśnie do granicy swojej śmierci technicznej.

Auta na gazie jeżdżą aż odpadną koła?

Z danych Central Ewidencji Pojazdów wynika, że najstarszymi ze złomowanych aut są z reguły te, które zapewniają najtańszą eksploatację, czyli wyposażone w instalacje gazową. W ich przypadku średni wiek zezłomowanego pojazdu to 23,5 roku, a średni przebieg - 285 100 km. To o 4,5 roku i około 43 tys. km więcej, niż przeciętny obraz zarejestrowanego w Polsce samochodu z LPG. Na koniec 2025 roku średni wiek zarejestrowanego w Polsce auta osobowego z instalacją gazową wynosił 19 lat, a średni przebieg - 243 tys. km.

Trzeba wiedzieć, że auta z instalacjami gazowymi to zdecydowanie najstarsza grupa pojazdów w polskim parku. Dla porównania, średni wiek samochodu z silnikiem benzynowym w Polsce to 14,9 roku, średni wiek auta z silnikiem Diesla - 16 lat, a średni wiek samochodu elektrycznego - zaledwie 2,5 roku.

Śmiało można więc zaryzykować twierdzenie, że w ujęciu statystycznym LPG przedłuża życie samochodu w Polsce o ponad rok. Czyżby użytkownicy najtańszych aut z instalacjami gazowymi jeździli nimi "aż odpadną koła"?

Jakie auta złomowali Polacy w 2025 roku?

Wśród samochodów osobowych zdecydowanie największą grupę złomowanych aut stanowiły te z silnikami benzynowymi (blisko 305 tys. sztuk). Drugie miejsce zajmują pojazdy z silnikami Diesla (ponad 184,3 tys. wycofanych z eksploatacji). Podium zamyka LPG z wynikiem ponad 96,2 tys.

Co ciekawe, z danych CEPiKu wynika, że w całym 2025 roku na złom trafiło zaledwie 60 samochodów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że obecnie średni wiek zarejestrowanego w Polsce samochodu elektrycznego wynosi zaledwie 2,5 roku, śmiało można przypuszczać, że w przeważającej większości były to auta po poważnych wypadkach, których nie opłacało się już odbudowywać.

Lista najczęściej złomowanych samochodów w Polsce w 2025 roku

Lista najczęściej złomowanych samochodów osobowych w Polsce odpowiada w znacznej części motoryzacyjnym gustom rodaków sprzed dwóch dekad. Pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen Golf, przed Oplem Astrą i Volkswagenem Passatem. O średnim wieku najczęściej złomowanych pojazdów najlepiej świadczy fakt, że w pierwszej piętnastce znajdziemy jeszcze np. Renault Megane Scenic, czyli pierwszą generację kompaktowego minivana, który oficjalnie przemianowany został na Renault Scenic w 1999 roku.

O pokoleniowej zmianie, jaka dokonała się w ostatniej dekadzie na polskich drogach najlepiej świadczy też fakt, że w rankingu najczęściej oddawanych do stacji demontażu pojazdów od kilku lat już żadnego modelu Daeweoo, a w ubiegłorocznym zestawieniu "top 15" ostały się zaledwie dwa modele Fiata, który przez wiele lat uchodził przecież za lidera polskiego rynku.

Poniżej prezentujemy pierwsza piętnastkę najczęściej złomowanych w Polsce modeli samochodów osobowych w 2025 roku. Zalecamy jednak traktować dane CEPiKu jedynie poglądowo, bo mnogość błędnych czy niestandardowych wpisów (np. różnice w pisowni) w państwowej bazie może mieć gigantyczny wpływ na rzeczywisty obraz sytuacji.

Pierwsza 15 najczęściej złomowanych modeli aut osobowych w 2025 roku w Polsce:

Volkswagen Golf - 17 371 zezłomowanych, Opel Astra - 14 894 zezłomowanych, Volkswagen Passat - 14 546 zezłomowanych, Ford Focus - 14 299 zezłomowanych, Volkswagen Polo - 10 118 zezłomowanych, Audi A4 - 9 565 zezłomowanych, Skoda Fabia - 9 404 zezłomowanych, Opel Corsa - 8 601 zezłomowanych, Fiat Punto - 8 182 zezłomowanych, Renault Megane Scenic - 8 001 zezłomowanych, Peugeot 206 - 7 399 zezłomowanych, Ford Mondeo - 7 397 zezłomowanych, Fiat Seicento - 7 204 zezłomowanych, Renault Megane - 6 948 zezłomowanych, Renault Clio - 6 585 zezłomowanych.

