W skrócie W 2025 roku w Polsce właściciela zmieniło ponad 3,34 mln samochodów używanych.

Średnia cena auta używanego wyniosła 47 610 zł, a średni wiek pojazdu to 11 lat i przebieg 168 tys. km.

Największy udział w rynku miały pojazdy w cenie od 20 000 do 40 000 zł, które stanowiły 25,5 proc. wszystkich rejestracji.

Takie dane płyną z najnowszego podsumowania Barometr AAA Auto - zestawienia przygotowanego przez sieć komisów AAA Auto, której analitycy monitorują ogłoszenia o sprzedaży samochodów osobowych w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Chociaż zainteresowanie używanymi autami jest nieco mniejsze niż przed rokiem (symboliczny spadek o 2,8 proc.) 3 345 928 sprzedanych pojazdów oznacza, że każdego dnia roboczego rejestrowano w naszym kraju średnio 12 626 takich aut. To ponad 23 auta na minutę. Ze statystycznego punktu widzenia, w 2025 roku jedno używane auto zmieniało w Polsce właściciela co niespełna 10 sekund.

Polacy kupują coraz lepsze auta. Zyskuje bezpieczeństwo i środowisko

Dobra wiadomość jest taka, że średnia cena samochodu używanego w Polsce - 47 610 zł - spadła w porównaniu z 2024 rokiem o 5,6 proc. Gorsza, że z 10 do 11 lat wzrósł średni wiek sprzedawanych w ubiegłym roku pojazdów, a średni przebieg osiągnął 168 tys. km.

Z drugiej strony, jak informuje Interię Ministerstwo Cyfryzacji sprawujące nadzór nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, statystyczny samochód osobowy poruszający się po Polce w 2025 roku miał 15,3 roku i około 185 tys. km przebiegu. Śmiało można więc przyjąć, że ze statystycznego punktu widzenia, rodacy wybierają z reguły pojazdy o 4,3 lata młodsze niż średnia.

Dane te pokazują, że w minionym roku kupujący coraz częściej stawiali na bezpieczne i sprawdzone auta, a ich decyzje były znacznie bardziej przemyślane

Metryka wskazuje, że z reguły mamy do czynienia z samochodami wyprodukowanymi w okolicach rocznika 2014. To dobra wiadomość - zdecydowana większość pojazdów z tego okresu legitymuje się już normą emisji spalin Euro5 (od września 2014 roku zaczęła obowiązywać norma emisji Euro6) i - o ile nie ma za sobą poważnych wypadków - zapewnia całkiem niezły poziom ochrony pasażerów przed skutkami wypadków. Dość powiedzieć, że w przypadku rocznika 2014 - pierwsza trójka z listy najczęściej sprzedawanych w ubiegłym roku samochodów osobowych - Opel Astra, Volkswagen Golf i BMW serii 3 - może pochwalić się maksymalnym, pięciogwiazdkowym wynikiem w (ówczesnych) testach zderzeniowych EuroNCAP.

Używane samochody w Polsce tańsze niż przed rokiem. Ale średnia cena wciąż zwala z nóg

Chociaż średnia cena używanego samochodu wynosiła w ubiegłym roku 47 610 zł, największy udział w rynku (25,5 proc.) miały tańsze auta wyceniane na kwoty od 20 000 do 40 000 zł. W sumie nabywcę w Polsce znalazło w ubiegłym roku 813 663 pojazdów z tej kategorii cenowej. Auta w takiej cenie czekały średnio na nowego nabywcę przez 42 dni. Średni przebieg takiego pojazdu wynosił 187,6 tys. km.

Aż 20 proc. sprzedanych w Polsce w 2025 roku aut używanych kosztowało poniżej 10 tys. zł

Niestety - drugie w kolejności były pojazdy najtańsze, wyceniane na maksymalnie 10 000 zł. Ich udział w ogóle rejestracji sięgnął 19,8 proc. W ubiegłym roku właściciela w Polsce zmieniło aż 632 871 takich samochodów. Auta w cenach do 10 000 zł najszybciej znajdowały w ubiegłym roku nowych właścicieli. W ich przypadku na sprzedaż takiego pojazdu potrzeba było średnio około 28 dni. Średni - deklarowany w ogłoszeniu - przebieg auta w tej cenie wynosił w 2025 roku 246,6 tys. km.

Trzecią pod względem popularności grupę stanowiły samochody używane wyceniane w przedziale od 10 000 do 20 000 zł. W ubiegłym roku, w związku ze zmianą właściciela, w Polsce zarejestrowano aż 596 900 takich samochodów (18,7 proc. udziału w rynku). Średni czas emisji ogłoszenia o sprzedaży takiego auta wynosił w ubiegłym roku 37 dni. Średni przebieg samochodu w tej kategorii cenowej to 219,2 tys. km.

Najczęściej kupowane samochody używane w Polsce w 2025 roku Model liczba zarejestrowanych średnia cena (zł) średni przebieg (tys. km) średni wiek (lata) średni czas sprzedaży (dni) Opel Astra 78 535 21 698 186 089 13 38 Volkswagen Golf 65 773 29 106 192 229 13 36 BMW serii 3 63 100 41 479 207 863 14 39 Audi A4 62 426 35 149 224 923 14 38 Volkswagen Passat 55 550 35 613 221 220 12 39 Ford Focus 53 738 24 760 183 138 11 38 Skoda Octavia 52 888 40 964 195 592 10 39 BMW serii 5 46 877 58 531 219 710 13 44 Audi A6 40 914 56 895 223 613 12 44 Audi A3 38 780 30 519 199 788 14 38

