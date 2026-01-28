Co 10 sekund Polak kupuje używane auto. Jeden rocznik bez konkurencji
W całym 2025 roku na w Polsce właściciela zmieniło ponad 3,34 mln samochodów używanych, co oznacza, że transakcję zawierano co 10 sekund. Średnia cena auta używanego w naszym kraju to obecnie 47 610 zł. Przeciętny samochód, który zmienił w ubiegłym roku właściciela w Polsce miał 11 lat i średni przebieg 168 tys. km. Zła wiadomość jest taka, że aż za 20 proc. polskiego rynku wciąż odpowiadają auta wyceniane na maksimum 10 tys. zł.
W skrócie
- W 2025 roku w Polsce właściciela zmieniło ponad 3,34 mln samochodów używanych.
- Średnia cena auta używanego wyniosła 47 610 zł, a średni wiek pojazdu to 11 lat i przebieg 168 tys. km.
- Największy udział w rynku miały pojazdy w cenie od 20 000 do 40 000 zł, które stanowiły 25,5 proc. wszystkich rejestracji.
Takie dane płyną z najnowszego podsumowania Barometr AAA Auto - zestawienia przygotowanego przez sieć komisów AAA Auto, której analitycy monitorują ogłoszenia o sprzedaży samochodów osobowych w Czechach, Polsce i na Słowacji.
Chociaż zainteresowanie używanymi autami jest nieco mniejsze niż przed rokiem (symboliczny spadek o 2,8 proc.) 3 345 928 sprzedanych pojazdów oznacza, że każdego dnia roboczego rejestrowano w naszym kraju średnio 12 626 takich aut. To ponad 23 auta na minutę. Ze statystycznego punktu widzenia, w 2025 roku jedno używane auto zmieniało w Polsce właściciela co niespełna 10 sekund.
Polacy kupują coraz lepsze auta. Zyskuje bezpieczeństwo i środowisko
Dobra wiadomość jest taka, że średnia cena samochodu używanego w Polsce - 47 610 zł - spadła w porównaniu z 2024 rokiem o 5,6 proc. Gorsza, że z 10 do 11 lat wzrósł średni wiek sprzedawanych w ubiegłym roku pojazdów, a średni przebieg osiągnął 168 tys. km.
Z drugiej strony, jak informuje Interię Ministerstwo Cyfryzacji sprawujące nadzór nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, statystyczny samochód osobowy poruszający się po Polce w 2025 roku miał 15,3 roku i około 185 tys. km przebiegu. Śmiało można więc przyjąć, że ze statystycznego punktu widzenia, rodacy wybierają z reguły pojazdy o 4,3 lata młodsze niż średnia.
Dane te pokazują, że w minionym roku kupujący coraz częściej stawiali na bezpieczne i sprawdzone auta, a ich decyzje były znacznie bardziej przemyślane
Metryka wskazuje, że z reguły mamy do czynienia z samochodami wyprodukowanymi w okolicach rocznika 2014. To dobra wiadomość - zdecydowana większość pojazdów z tego okresu legitymuje się już normą emisji spalin Euro5 (od września 2014 roku zaczęła obowiązywać norma emisji Euro6) i - o ile nie ma za sobą poważnych wypadków - zapewnia całkiem niezły poziom ochrony pasażerów przed skutkami wypadków. Dość powiedzieć, że w przypadku rocznika 2014 - pierwsza trójka z listy najczęściej sprzedawanych w ubiegłym roku samochodów osobowych - Opel Astra, Volkswagen Golf i BMW serii 3 - może pochwalić się maksymalnym, pięciogwiazdkowym wynikiem w (ówczesnych) testach zderzeniowych EuroNCAP.
Używane samochody w Polsce tańsze niż przed rokiem. Ale średnia cena wciąż zwala z nóg
Chociaż średnia cena używanego samochodu wynosiła w ubiegłym roku 47 610 zł, największy udział w rynku (25,5 proc.) miały tańsze auta wyceniane na kwoty od 20 000 do 40 000 zł. W sumie nabywcę w Polsce znalazło w ubiegłym roku 813 663 pojazdów z tej kategorii cenowej. Auta w takiej cenie czekały średnio na nowego nabywcę przez 42 dni. Średni przebieg takiego pojazdu wynosił 187,6 tys. km.
Niestety - drugie w kolejności były pojazdy najtańsze, wyceniane na maksymalnie 10 000 zł. Ich udział w ogóle rejestracji sięgnął 19,8 proc. W ubiegłym roku właściciela w Polsce zmieniło aż 632 871 takich samochodów. Auta w cenach do 10 000 zł najszybciej znajdowały w ubiegłym roku nowych właścicieli. W ich przypadku na sprzedaż takiego pojazdu potrzeba było średnio około 28 dni. Średni - deklarowany w ogłoszeniu - przebieg auta w tej cenie wynosił w 2025 roku 246,6 tys. km.
Trzecią pod względem popularności grupę stanowiły samochody używane wyceniane w przedziale od 10 000 do 20 000 zł. W ubiegłym roku, w związku ze zmianą właściciela, w Polsce zarejestrowano aż 596 900 takich samochodów (18,7 proc. udziału w rynku). Średni czas emisji ogłoszenia o sprzedaży takiego auta wynosił w ubiegłym roku 37 dni. Średni przebieg samochodu w tej kategorii cenowej to 219,2 tys. km.
Model
liczba zarejestrowanych
średnia cena (zł)
średni przebieg (tys. km)
średni wiek (lata)
średni czas sprzedaży (dni)
Opel Astra
78 535
21 698
186 089
13
38
Volkswagen Golf
65 773
29 106
192 229
13
36
BMW serii 3
63 100
41 479
207 863
14
39
Audi A4
62 426
35 149
224 923
14
38
Volkswagen Passat
55 550
35 613
221 220
12
39
Ford Focus
53 738
24 760
183 138
11
38
Skoda Octavia
52 888
40 964
195 592
10
39
BMW serii 5
46 877
58 531
219 710
13
44
Audi A6
40 914
56 895
223 613
12
44
Audi A3
38 780
30 519
199 788
14
38